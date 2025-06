Nintendo e Amazon negano di essere in guerra per Nintendo Switch 2

Difficile dire cosa stia accadendo, ma le due compagnie hanno detto che è non ci sono conflitti in atto.

Nintendo e Amazon hanno negato di essere nel mezzo di una guerra legata al lancio di Nintendo Switch 2 . Nelle scorse settimane, molti sono rimasti stupiti dal non poter acquistare i nuovi prodotti della casa di Mario su Amazon in alcuni territori, in particolare in USA. Alcuni acquirenti hanno inoltre testimoniato di aver ricevuto prodotti di altri territori. Nintendo Switch 2 stessa non è acquistabile.

Uno scontro che non è uno scontro?

La dichiarazione arriva dopo un report di Bloomberg, in cui si afferma che Nintendo avrebbe rimosso i suoi prodotti da Amazon a causa di inserzioni che li svendevano a prezzi più bassi. Tali inserzioni provenivano da venditori terzi che, con ogni probabilità, importavano la merce a basso costo dal Sud-est asiatico.

Come finirà lo scontro tra Nintendo e Amazon?

Secondo il rapporto, Amazon avrebbe tentato di offrire un'etichettatura più chiara per specificare quali prodotti provenissero ufficialmente da Nintendo e quali no, ma a quanto pare questo non è stato sufficiente per ricucire i rapporti.

"Il fatto non sussiste. Non divulghiamo dettagli sulle negoziazioni o sui contratti con i rivenditori", ha dichiarato un portavoce di Nintendo a Bloomberg. Anche Amazon ha fatto finta di niente, definendo la notizia "imprecisa" e dichiarando di essere "lieta di offrire i prodotti di Nintendo ai nostri clienti come parte del nostro impegno a fornire un'esperienza d'acquisto eccezionale con la più ampia selezione possibile".

In effetti su Amazon non mancano i prodotti di Nintendo, come Nintendo Switch e tanti giochi, anche first-party. Ci sono anche i giochi di terze parti per Nintendo Switch 2, come Cyberpunk 2077, ma non Nintendo Switch 2 o Mario Kart World. Comunque sia, è possibile prenotare sia Donkey Kong Bananza che Leggende Pokémon: Z-A. Manca invece Metroid Prime 4, che potrebbe essere un caso a parte, visto che Amazon ha cancellato le prenotazioni già a inizio anno.