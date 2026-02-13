0

Recupera Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered per PC a poco più di 5 €

In attesa di Legacy of Kain: Ascendance e Defiance Remastered, recupera Soul Reaver 1 & 2 a un prezzo bassissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/02/2026
Recupera Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
Vuoi recuperare due classici particolarmente amati? Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered per PC è su Instant Gaming a soli 5,86 € invece di 29 € (su Steam è a prezzo pieno). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso del codice da riscattare su Steam una volta ricevuta la chiave di gioco. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Due grandi classici rimasterizzati

Questi due giochi hanno subito un ottimo lavoro di rimasterizzazione, con una serie di aspetti migliorati, in particolare quello visivo. Inoltre, sono presenti tanti extra interessanti e alcune opzioni che migliorano la qualità della vita senza stonare con il resto. Si tratta di un'ottima opportunità per recuperare i due titoli prima dell'arrivo di Ascendance (31 marzo) e Defiance (3 marzo).

Tuttavia, i puzzle potrebbero risultare ostici per alcuni giocatori. Inoltre, non aspettarti un combattimento particolarmente raffinato o una grafica estremamente moderna. Nel complesso, questi giochi sono ugualmente affascinanti e dalla mitologia molto ricca. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

