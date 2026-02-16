Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 includerà il contenuto a tema Assassin's Creed

Già sappiamo che alcune modalità online non ci saranno, ma pare perlomeno che sarà ancora possibile sbloccare il costume di Altair - primo protagonista della saga di Assassin's Creed - da far indossare a Old Snake.

Konami ha da poco svelato Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 , che includerà tre giochi: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker e Metal Gear: Ghost Babel. Sappiamo che i tre titoli verranno portati sulle nuove piattaforme, ma manterranno tutti i contenuti originali?

I dettagli sui contenuti di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Parlando con Game Spark, il produttore creativo Yuji Korekado ha confermato che gli "elementi frutto di collaborazioni" sia di Guns of the Patriots che di Peace Walker saranno presenti in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

Ricordiamo che nell'originale versione PS3 di MGS 4, è possibile guadagnare il costume di Altair ottenendo l'emblema dell'Assassino alla fine del gioco, il quale si sblocca completando il gioco con oltre 50 uccisioni col coltello, più di 50 prese corpo a corpo e attivando l'allerta meno di 25 volte.

Attualmente Konami sta collaborando con Ubisoft per l'introduzione di Solid Snake in Rainbow Six: Siege, per un nuovo aggiornamento stagionale, quindi non stupisce che Altair torni nella remaster. Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 26 agosto 2026.

Infine, segnaliamo che Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2.