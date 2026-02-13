Metal Gear Solid 4, la remaster per PS5 e l'originale per PS3 a confronto in un video

ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per realizzare un primo video confronto tra la versione originale per PS3 e quella rimasterizzata per PS5 , utilizzando le sequenze mostrate nel trailer di annuncio.

Old Snake si è ringiovanito su PS5

Si tratta ovviamente di un'analisi preliminare, che non può sostituire un vero approfondimento tecnico. Per quello dovremo attendere l'uscita della raccolta. Tuttavia, è già possibile notare miglioramenti evidenti nella qualità e nella nitidezza dell'immagine, complice un aumento significativo della risoluzione. Non sembrano essere stati fatti altri interventi particolarmente impattanti dal punto di vista visivo, con la speranza dei fan è che la remaster introduca anche il supporto ai 60 fps, considerando che l'originale si fermava a un massimo di 30 fps.

A prescindere, la riedizione del capitolo conclusivo della saga è particolarmente importante: Metal Gear Solid 4, uscito nel lontano 2008, è rimasto confinato su PS3 come esclusiva e oggi risulta difficile da recuperare a causa della mancanza di retrocompatibilità con la vecchia console Sony. A questo proposito, vi ricordiamo che la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC il 27 agosto.