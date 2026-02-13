0

Metal Gear Solid 4, la remaster per PS5 e l'originale per PS3 a confronto in un video

Il primo confronto tra la remaster PS5 di Metal Gear Solid 4 e l'originale PS3 mostra già miglioramenti in nitidezza e risoluzione, mentre i fan sperano anche nel salto ai 60 fps.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/02/2026
Old Snake in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Durante lo State of Play andato in onda ieri, Konami ha svelato ufficialmente la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, una nuova raccolta di rimasterizzazioni che includerà anche Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per realizzare un primo video confronto tra la versione originale per PS3 e quella rimasterizzata per PS5, utilizzando le sequenze mostrate nel trailer di annuncio.

Old Snake si è ringiovanito su PS5

Si tratta ovviamente di un'analisi preliminare, che non può sostituire un vero approfondimento tecnico. Per quello dovremo attendere l'uscita della raccolta. Tuttavia, è già possibile notare miglioramenti evidenti nella qualità e nella nitidezza dell'immagine, complice un aumento significativo della risoluzione. Non sembrano essere stati fatti altri interventi particolarmente impattanti dal punto di vista visivo, con la speranza dei fan è che la remaster introduca anche il supporto ai 60 fps, considerando che l'originale si fermava a un massimo di 30 fps.

Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2 Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2

A prescindere, la riedizione del capitolo conclusivo della saga è particolarmente importante: Metal Gear Solid 4, uscito nel lontano 2008, è rimasto confinato su PS3 come esclusiva e oggi risulta difficile da recuperare a causa della mancanza di retrocompatibilità con la vecchia console Sony. A questo proposito, vi ricordiamo che la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC il 27 agosto.

