Grok arriva sulle Tesla in Europa, il chatbot di xAI sarà integrato nei veicoli: ecco cosa potrà fare

Tesla ha annunciato su X l'integrazione dell'IA Grok all'interno dei suoi veicoli europei. Il chatbot sviluppato da xAI sarà disponibile a breve anche per gli utenti europei e verrà utilizzato come assistente capace di rispondere a domande e gestire operazioni legate alla navigazione. Si tratta di un'estensione delle funzioni software che l'azienda sta introducendo per rafforzare l'interazione tra conducente e sistema digitale di bordo.
Secondo quanto comunicato, Grok offrirà risposte basate su informazioni aggiornate in tempo reale e sarà in grado di aggiungere o modificare le destinazioni direttamente dal pannello di controllo. L'obiettivo è trasformare l'assistente in una guida personalizzata, riducendo la necessità di interventi manuali e integrando le richieste del conducente con il sistema di infotainment. La scelta rappresenta un'evoluzione naturale delle iniziative di Tesla orientate a consolidare un ecosistema software più autonomo e reattivo.
L'elenco dei paesi europei dove le Tesla avranno Grok
Il rollout iniziale coprirà nove mercati europei, tra cui Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera, Austria, Italia, Francia, Portogallo e Spagna. L'azienda ha confermato che l'elenco verrà ampliato in un secondo momento, ma non ha fornito date o dettagli sui mercati successivi. La progressione graduale è coerente con l'approccio adottato anche in altre occasioni, soprattutto quando si tratta di funzioni che richiedono adattamenti regionali e verifiche di conformità.
Con l'introduzione di un assistente basato su IA nei veicoli, Tesla punta a ridurre il carico cognitivo del conducente, ma non sappiamo come verranno gestite le richieste più complesse e quali limiti verranno imposti al sistema per evitare distrazioni. Non è ancora chiaro, inoltre, se Grok opererà interamente tramite cloud o se alcune funzioni saranno elaborate localmente per garantire tempi di risposta più immediati.
xAI promette che le interazioni con Grok saranno elaborate in modo sicuro, con conversazioni anonime e non collegate al proprietario della vettura o all'auto. Grok si può attvare o attraverso l'app sull'infotainment oppure tenendo premuto il pulsante del microfono sul volante. Elon Musk ha promesso poi che intende ampliare le funzionalità di Grok all'interno delle sue auto per trasformarlo in un completo e avanzato assistente vocale.
Dei miglioramenti arriveranno quindi nel corso dei mesi, anche grazie agli aggiornamenti OTA delle vetture Tesla.