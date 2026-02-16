Grok arriva sulle Tesla in Europa, il chatbot di xAI sarà integrato nei veicoli: ecco cosa potrà fare

Tesla ha annunciato su X l'integrazione dell'IA Grok all'interno dei suoi veicoli europei. Il chatbot sviluppato da xAI sarà disponibile a breve anche per gli utenti europei e verrà utilizzato come assistente capace di rispondere a domande e gestire operazioni legate alla navigazione. Si tratta di un'estensione delle funzioni software che l'azienda sta introducendo per rafforzare l'interazione tra conducente e sistema digitale di bordo.

Secondo quanto comunicato, Grok offrirà risposte basate su informazioni aggiornate in tempo reale e sarà in grado di aggiungere o modificare le destinazioni direttamente dal pannello di controllo. L'obiettivo è trasformare l'assistente in una guida personalizzata, riducendo la necessità di interventi manuali e integrando le richieste del conducente con il sistema di infotainment. La scelta rappresenta un'evoluzione naturale delle iniziative di Tesla orientate a consolidare un ecosistema software più autonomo e reattivo.