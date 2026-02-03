Kingdom Come Deliverance: l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S potrebbe avere una data

Il cerchio si sarebbe stretto intorno al giorno in questione per una serie di motivi che hanno più a che fare con le deduzioni che non con informazioni vere e proprie, ma già in precedenza un leaker aveva riferito che l'update sarebbe arrivato a febbraio.

Proseguono le voci di corridoio sul possibile upgrade per PS5 e Xbox Series X|S di Kingdom Come: Deliverance , che ora potrebbe avere anche una data di uscita , sebbene al momento si tratti solo di una supposizione, pur verosimile.

Un regalo per l'anniversario e l'arrivo su Game Pass?

Nei giorni scorsi avevamo visto che il PlayStation Store aveva direttamente suggerito il prossimo arrivo di una versione di nuova generazione di Kingdom Come: Deliverance su PS5, ma a quanto pare questa sarebbe prevista anche per Xbox Series X|S.

Inoltre, l'idea che il giorno scelto per tale aggiornamento sia il 13 febbraio deriva da un paio di elementi che puntano su tale data: si tratta infatti del momento in cui il gioco verrà inserito nel catalogo di Xbox Game Pass, ed è anche l'anniversario del lancio originale.

Mettendo insieme questi due dettagli al fatto che già in precedenza il leaker bertik11 aveva indicato il mese di febbraio come probabile uscita dell'upgrade, viene da pensare che la cosa sia verosimile, anche se ovviamente è solo una voce di corridoio.