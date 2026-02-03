0

Il creative director di Rainbow Six Siege lascia la guida del gioco

Ubisoft perde un altro pezzo importante con il creative director di Rainbow Six Siege, Alex Karpazis, che ha deciso di lasciare il suo ruolo di guida del gioco, nominando il successore.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/02/2026
Agenti in Rainbow Six: Siege
Il creative director di Rainbow Six Siege, Alex Karpazis, ha lasciato il suo ruolo di guida del gioco, in base a quanto riferito in un post pubblicato su LinkedIn, in cui viene anche svelata l'identità di colui che prenderà il suo posto.

A capo della direzione creativa di Rainbow Six Siege verrà messo Josh Mills, un altro veterano di Ubisoft che sta già lavorando da anni allo sparatutto a squadre competitivo, e che dunque conosce decisamente bene il materiale in questione.

Nonostante il gioco sia uscito a questo punto da più di dieci anni, continua comunque a essere attivo, con una community di giocatori decisamente vasta e un supporto online continuativo.

Dieci anni e non sentirli

Proprio l'anno scorso, Karpazis aveva presentato il programma per il futuro di Rainbow Six Siege, definito come "Siege X", una sorta di nuova generazione per lo sparatutto che avrebbe dovuto proseguire il suo percorso ancora a lungo.

Nel 2024, il creative director aveva riferito che il gioco ha il potenziale di "durare per sempre", nientemeno. A quanto pare, lo farà senza che lui sia alla guida creativa, a questo punto.

Ubisoft starebbe lavorando a uno strategico di Rainbow Six: Siege Ubisoft starebbe lavorando a uno strategico di Rainbow Six: Siege

In ogni caso, Ubisoft punta ancora molto su Rainbow Six Siege e possiamo facilmente credere al fatto che lo sparatutto tattico abbia ancora vari anni di vita davanti, a prescindere dai cambi di direzione.

A questo punto, alla guida creativa c'è Josh Mills, in attesa di vedere quali saranno le prime mosse del nuovo director.

