Solid Snake si mostra in azione in Rainbow Six Siege con un video gameplay

Con una notevole sorpresa, Ubisoft ha annunciato l'arrivo di Solid Snake come nuovo operatore all'interno di Rainbow Six Siege, rappresentando così il punto d'incontro fra la serie in questione e Metal Gear Solid, e lo vediamo nel video gameplay riportato qui sotto in azione.
Come abbiamo visto, Solid Snake è il nuovo operatore di Rainbow Six Siege ed entrerà a far parte del roster stabile degli agenti utilizzabili nel gioco con il lancio della nuova espansione dello sparatutto tattico, intitolata Operation Silent Hunt.
La nuova operazione sarà disponibile a partire dal 3 marzo, e in tale data sarà possibile utilizzare Solid Snake come nuovo operatore in Rainbow Six Siege, portandosi dietro tutta la sua esperienza in termini di infiltrazione e azione stealth.
Un operatore esperto
Come possiamo vedere nel video riportato qui sotto, che arriva in seguito al trailer di presentazione di Solid Snake pubblicato nello speciale dedicato, il nuovo operatore si presenta caratterizzato da equipaggiamento e caratteristiche peculiari.
All'interno dell'Operazione Silent Hunt, Solid Snake potrà utilizzare il Soliton Radar MKIII come gadget, e sfruttare l'abilità On-Site Procurement, in modo da adattarsi ad ogni evenienza.
Solid Snake è particolarmente abile nel tracciare le posizioni dei Defender e nel trovare risorse direttamente sul campo di battaglia, rivelandosi come un agente duttile, che si adatta a ogni situazione.
Il nuovo video, riportato qui sopra, mostra quasi 8 minuti di gameplay tratti dalla prossima operazione Silent Hunt in arrivo il 3 marzo all'interno di Rainbow Six Siege, dando modo di vedere il nuovo personaggio e l'uso dei suoi particolari gadget e abilità.