Solid Snake si mostra in azione in Rainbow Six Siege con un video gameplay

Con una notevole sorpresa, Ubisoft ha annunciato l'arrivo di Solid Snake come nuovo operatore all'interno di Rainbow Six Siege, rappresentando così il punto d'incontro fra la serie in questione e Metal Gear Solid, e lo vediamo nel video gameplay riportato qui sotto in azione.

Come abbiamo visto, Solid Snake è il nuovo operatore di Rainbow Six Siege ed entrerà a far parte del roster stabile degli agenti utilizzabili nel gioco con il lancio della nuova espansione dello sparatutto tattico, intitolata Operation Silent Hunt.

La nuova operazione sarà disponibile a partire dal 3 marzo, e in tale data sarà possibile utilizzare Solid Snake come nuovo operatore in Rainbow Six Siege, portandosi dietro tutta la sua esperienza in termini di infiltrazione e azione stealth.