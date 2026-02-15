Fallout: The New West è un nuovo progetto che promette di mostrare "l'originale Fallout 3"

Fallout: The New West è stato annunciato con un primo trailer, e si tratta di un progetto amatoriale, una total conversion mod da parte di grandi appassionati della serie, che promette di mostrare "l'originale Fallout 3".
L'idea alla base di questo progetto è di ricostruire quello che sarebbe dovuto essere il terzo capitolo della serie secondo le idee di Interplay e degli autori originali della serie, prima del passaggio di proprietà a Bethesda che ha portato poi allo sviluppo del suo Fallout 3 e al nuovo corso del franchise.
Si tratta di quello che è noto come Fallout: Van Buren, il terzo capitolo della serie che venne poi cancellato ma che dagli appassionati dei primi capitoli viene tutt'ora ricordato come "l'originale Fallout 3" per distinguerlo da quello Bethesda.
La visione originale
A distanza di anni, dopo la cancellazione avvenuta ufficialmente nel 2003 dopo mesi di sviluppo presso Black Isle Studios, un gruppo di fan ha deciso di provare a rilanciare il gioco con questo Fallout: The New West, che condivide diversi elementi con Van Buren.
Qui sopra potete vedere il trailer di presentazione del progetto, che emerge dopo che le prime comunicazioni su questo titolo c'erano state ben cinque anni fa.
L'avvio di Fallout: The New West risale infatti a maggio 2021, quanto era identificato come Fallout Revelation Blue, ma evidentemente il progetto è effettivamente partito solo successivamente, e soltanto adesso ha messo insieme abbastanza materiale da poter creare un primo trailer.
In effetti, il gioco è una total conversion mod basata su Fallout: New Vegas, dunque parte da quella base tecnologica per raccontare una storia diversa, che potrebbe non tenere in considerazione Fallout 3 e New Vegas come elementi canonici.