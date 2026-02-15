Fallout: The New West è un nuovo progetto che promette di mostrare "l'originale Fallout 3"

Fallout: The New West è stato annunciato con un primo trailer, e si tratta di un progetto amatoriale, una total conversion mod da parte di grandi appassionati della serie, che promette di mostrare "l'originale Fallout 3".

L'idea alla base di questo progetto è di ricostruire quello che sarebbe dovuto essere il terzo capitolo della serie secondo le idee di Interplay e degli autori originali della serie, prima del passaggio di proprietà a Bethesda che ha portato poi allo sviluppo del suo Fallout 3 e al nuovo corso del franchise.

Si tratta di quello che è noto come Fallout: Van Buren, il terzo capitolo della serie che venne poi cancellato ma che dagli appassionati dei primi capitoli viene tutt'ora ricordato come "l'originale Fallout 3" per distinguerlo da quello Bethesda.