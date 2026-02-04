Il misterioso countdown di Fallout è giunto al termine, ecco cosa ha svelato

Il sito ufficiale collegato alla serie TV di Amazon di Fallout aveva lanciato un conto alla rovescia che è ora giunto al termine: vediamo dunque cosa ha svelato, considerando che tra le teorie sembravano rientrare anche possibili videogiochi della serie.
In verità non si tratta di alcun annuncio riguardante Fallout 3 Remastered o qualcosa del genere, bensì un'estensione del sito interattivo stesso, che si configura a sua volta come una sorta di gioco collegato alla serie TV.
Si tratta infatti di una mappa interattiva con vari punti di interesse, e questo conto alla rovescia ha aperto una nuova sezione di questa, che consente di ottenere ulteriori informazioni sulla storia della serie.
Una nuova ambientazione da esplorare
In pratica, alla scadenza del conto alla rovescia la mappa sul sito si è aggiornata rendendo disponibile un altro "nodo" su cui poter approfondire la conoscenza: si tratta del Penthouse, l'attico in cima al casinò Lucky 38, di proprietà di Mr. House.
"Un tempo dominio privato del signor House, si affaccia sulla Strip con una vista mozzafiato su New Vegas, ed è al tempo stesso una suite di lusso e un centro di controllo", si legge nella descrizione ufficiale.
"Fai un salto indietro nel tempo in questo crocevia di decadenza e autorità!", prosegue la descrizione. Cliccando sul link si accede a una rappresentazione interattiva in 3D dell'attico, che include una breve intervista video con l'attore Justin Theroux, interprete di Mr. House.
Ci sono poi altre informazioni a materiali che consentono di approfondire la conoscenza di questa location particolare e delle connessioni che questa e il personaggio di Mr. House hanno con la storia generale della serie Fallout, che sono veramente molte.
Niente a che fare con nuovi videogiochi, però, mentre continuiamo ad attendere informazioni sui presunti remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas che tuttavia continuano a emergere nelle voci di corridoio.