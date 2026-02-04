0

EA Sports FC 26 per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo EA Sports FC 26 per Nintendo Switch al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 53%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/02/2026
Su Amazon è disponibile EA Sports FC 26 per Nintendo Switch a 28,48 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 53%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Il gioco include trame alternative, icone, Punti Stagione e la modalità Carriera tecnico rinnovata per offrirti un'esperienza ancora più immersiva e stimolante. Inoltre, in base alle tue preferenze, potrai optare per diverse modalità, che si tratti tornei, contenuti stagionali oppure di eventi Live. Il gameplay è ancora più realistico, con le animazioni che sono state migliorate ulteriormente, ma anche Ultimate Team ha ricevuto qualche ritocco.

Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione. Inoltre, se sei alla ricerca di FC Points, puoi trovare un pratico riepilogo nel nostro articolo dedicato.

