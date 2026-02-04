Samsung Galaxy S26, i primi teaser ufficiali puntano sulla fotocamera e le sue potenzialità

In attesa della presentazione ufficiale prevista per il 25 febbraio, Samsung ha condiviso alcuni teaser dei Galaxy S26. In particolare, questi video sono dedicati alla fotocamera e alle sue capacità. Ovviamente non sono stati svelati dettagli specifici per quanto concerne il comparto fotografico, quindi possiamo solo basarci sulle indiscrezioni emerse finora in attesa di conferme o smentite. Vediamo quindi tutti i dettagli.
Scatti nitidi e zoom impressionante
Nel primo video possiamo notare uno zoom ben oltre 5x o 10x, facendo pensare quindi a un miglioramento in tal senso. Basti pensare che in passato alcune indiscrezioni suggerivano il superamento dei 100x di zoom per l'S26 Ultra, dato chiaramente da confermare successivamente.
Nel secondo video possiamo vedere una DJ in un ambiente generalmente poco illuminato. La descrizione del video è piuttosto chiara, in quanto i nuovi smartphone Samsung possono "illuminare la vostra notte". Ciò si declina in scatti nitidi e convincenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Infine, il terzo video mostra una donna con delle luminose stelle filanti in mano. Anche in questo caso, la descrizione in basso recita "Sembra buio, ma le riprese sono luminose", accennando a un miglioramento che riguarda anche la registrazione video.
Come già anticipato prima, si tratta di clip brevi che quindi non ci permettono di capire chiaramente quali saranno le fotocamere della gamma S26. Il punto di forza di questa nuova serie sembra essere la gestione della luce anche in condizioni difficili, insieme allo zoom avanzato della fotocamera. Ricordiamo anche che precedenti indiscrezioni indicano un miglioramento delle capacità video grazie al supporto del codec APV.
Le indiscrezioni emerse finora
Secondo quanto emerso, i modelli Galaxy S26 e S26+ dovrebbero adottare una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un'ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con OIS e zoom ottico 3x, mentre la fotocamera frontale sarà da 12 MP con autofocus.
Il Galaxy S26 Ultra, invece, dovrebbe montare una fotocamera principale da 200 MP con OIS, due teleobiettivi da 10 MP e 50 MP con OIS e zoom ottico 3x e 5x e un'ultrawide da 50 MP con autofocus. La fotocamera frontale, invece, sarà sempre da 12 MP con autofocus. Bisogna quindi capire quali saranno i cambiamenti effettivi per quanto riguarda lo zoom. Nel frattempo, qualche giorno fa sono stati mostrati i nuovi render dedicati alla serie S26.