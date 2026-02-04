Samsung Galaxy S26, i primi teaser ufficiali puntano sulla fotocamera e le sue potenzialità

In attesa della presentazione ufficiale prevista per il 25 febbraio, Samsung ha condiviso alcuni teaser dei Galaxy S26 . In particolare, questi video sono dedicati alla fotocamera e alle sue capacità. Ovviamente non sono stati svelati dettagli specifici per quanto concerne il comparto fotografico, quindi possiamo solo basarci sulle indiscrezioni emerse finora in attesa di conferme o smentite. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Nel secondo video possiamo vedere una DJ in un ambiente generalmente poco illuminato. La descrizione del video è piuttosto chiara, in quanto i nuovi smartphone Samsung possono "illuminare la vostra notte". Ciò si declina in scatti nitidi e convincenti anche in condizioni di scarsa illuminazione .

Le indiscrezioni emerse finora

Secondo quanto emerso, i modelli Galaxy S26 e S26+ dovrebbero adottare una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un'ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con OIS e zoom ottico 3x, mentre la fotocamera frontale sarà da 12 MP con autofocus.

Il Galaxy S26 Ultra, invece, dovrebbe montare una fotocamera principale da 200 MP con OIS, due teleobiettivi da 10 MP e 50 MP con OIS e zoom ottico 3x e 5x e un'ultrawide da 50 MP con autofocus. La fotocamera frontale, invece, sarà sempre da 12 MP con autofocus. Bisogna quindi capire quali saranno i cambiamenti effettivi per quanto riguarda lo zoom. Nel frattempo, qualche giorno fa sono stati mostrati i nuovi render dedicati alla serie S26.