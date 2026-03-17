Galaxy S26 Ultra, Samsung offre rimborsi da centinaia di dollari per evitare i resi: cosa sta succedendo

Secondo alcune testimonianze diffuse online, alcuni acquirenti del Galaxy S26 Ultra avrebbero ricevuto proposte economiche da parte dell'assistenza ufficiale per rinunciare al reso . La pratica, se confermata su larga scala, suggerirebbe una strategia mirata a contenere il numero di restituzioni nelle prime settimane di commercializzazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo.

Le offerte di rimborso per tenere S26 Ultra

Le segnalazioni indicano rimborsi che possono arrivare fino a 250 dollari, equivalenti a circa 230 euro. L'offerta verrebbe proposta dopo aver contattato il supporto e aver espresso insoddisfazione per l'acquisto. Non si tratta di una politica ufficiale comunicata pubblicamente, ma di casi riportati da utenti, quindi da considerare con cautela.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dietro questa dinamica potrebbero esserci motivazioni economiche più ampie. La divisione mobile di Samsung starebbe affrontando una riduzione dei margini operativi, legata sia all'aumento dei costi dei chip di memoria sia a difficoltà logistiche internazionali. In questo scenario, limitare i resi diventa una leva per preservare i ricavi nel breve periodo.

Le stime di mercato indicano un calo significativo della redditività. Dopo un margine operativo intorno all'11% nel primo trimestre del 2025, le previsioni per il 2026 parlano di valori in discesa verso il 3% e potenzialmente anche inferiori nei trimestri successivi. Fonti interne suggeriscono che la redditività potrebbe avvicinarsi all'1% nel periodo in corso, un livello che segnala una pressione evidente sui conti.

Per contenere i costi, la divisione avrebbe già adottato misure interne, tra cui riduzioni delle spese operative e programmi di uscita volontaria. In questo contesto, ogni vendita mantenuta assume un peso rilevante, e iniziative informali per scoraggiare i resi potrebbero rientrare in una strategia più ampia. Non è un caso che anche i canali di vendita continuino a proporre incentivi.

Il quadro che emerge è quello di un lancio sostenuto da una forte spinta commerciale, ma accompagnato da tensioni sul piano della redditività. Per chi ha acquistato il Galaxy S26 Ultra, queste dinamiche possono tradursi in opportunità economiche nel breve periodo. Allo stesso tempo, resta aperta la questione sulla sostenibilità di queste pratiche e sul loro impatto nel medio termine sul mercato degli smartphone premium.