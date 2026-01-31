La serie Galaxy S26 si mostra in nuovi render con caratteristiche e altri dettagli

Gli smartphone della serie Galaxy S26 verranno presentati ufficialmente il 25 febbraio, precisamente i modelli S26, S26+ e S26 Ultra. Di recente sono emerse diverse indiscrezioni, ma nelle scorse ore Android Headlines ha condiviso in esclusiva nuovi render con caratteristiche e specifiche per i vari modelli. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Design e caratteristiche dei Galaxy S26 e S26+
I due modelli presentano lo stesso design, mentre l'unica differenza sarà nelle dimensioni (ne parleremo tra poco). Entrambi presentano un display piatto con un foro centrale per la fotocamera, con i consueti pulsanti sul lato destro per accensione/blocco e controllo del volume. Sul retro possiamo vedere tre fotocamere posizionate nell'angolo in alto a sinistra.
L'S26 dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 50 MP affiancata da un'ultragrandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP, mentre la fotocamera frontale sarà da 12 MP. Inoltre, l'S26 sarà dotato di un display Dynamic AMOLED FullHD+ da 6,3" e adotterà il processore Exynos 2600 in Europa.
La batteria avrà una capacità di 4.300 mAh e lo smartphone dovrebbe pesare 137 grammi. Sarà disponibile anche la funzione Wireless Power Share, con sistema operativo One UI 8.5. Passiamo al Galaxy S26+: la batteria avrà una capacità di 4.900 mAh e un display più grande del modello base, ovvero da 6,7". Peserà 190 grammi e la configurazione della fotocamera sarà la stessa.
I render del Galaxy S26 Ultra
Android Headlines ha condiviso altri render del modello Ultra, precisamente nelle colorazioni Cobalt Violet e nero. Lo smartphone avrà uno schermo piatto con foro centrale per la fotocamera, mentre sul retro troviamo una configurazione a quattro fotocamere allineate verticalmente, posizionate sopra un'isola. Troveremo una fotocamera principale da 200 MP, un'ultragrandangolare da 50 MP, teleobiettivo da 10 MP e fotocamera periscopica da 50 MP.
Secondo le informazioni riportate finora, da prendere sempre con la dovuta cautela, lo smartphone avrà un display Dynamic AMOLED QHD+ da 6,9", una batteria da 5.000 mAh e un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (in base al mercato). Dovrebbe pesare 214 grammi e supportare la funzione Wireless Power Share.
Nel frattempo, ricordiamo che al Galaxy Unpacked verranno svelati anche i nuovi Buds4.