I file di Epstein contraddicono Elon Musk: fu parte attiva nell'organizzare viaggi sull'isola degli abusi

Elon Musk è una figura chiave del mondo della tecnologia, e recentemente anche di quello dei videogiochi, grazie alla sua iniziativa di sviluppare interi titoli usando l'intelligenza artificiale . È anche stato citato migliaia di volte nei nuovi file Epstein, pubblicati dal Dipartimento di Giustizia USA. Da quello che è emerso, Musk fu molto attivo nell'organizzare viaggi sull'isola di Epstein, dove avvenivano abusi su ragazze spesso minorenni, procacciate dalla moglie di Epstein, Ghislaine Maxwell.

Organizzatore attivo

In passato Musk aveva dichiarato di aver sempre rifiutato gli inviti di Epstein, ma dai file emerge che fu lui a organizzare attivamente dei viaggi sull'isola di Little St James. Alcune email contenute nei fascicoli sembrano mostrare i due che si scambiano messaggi in modo amichevole in più occasioni, per pianificare le visite di Musk.

Una foto di Elon Musk

I documenti includono email sia del 2012, sia del 2013, in cui vengono stabilite le date dei viaggi di Musk. Va detto che in entrambi i casi Musk non sembra riuscito ad andare sull'isola, a causa di problemi logistici.

"Sarò nell'area delle BVI/St Bart's durante le festività. C'è un buon momento per una visita?" HHa scritto Musk il 13 dicembre 2013. "Qualsiasi giorno dall'1 all'8. Possiamo decidere sul momento, se vuoi. C'è sempre posto per te", gli ha risposto Epstein. Nelle email successive, i due hanno concordato una visita per il 2 gennaio. Lo scambio di email si conclude con Epstein che informa Musk che dovrà restare a New York per affari e gli invia le sue scuse per il mancato incontro: "Brutte notizie - purtroppo il mio programma mi terrà a New York. Non vedevo davvero l'ora di passare finalmente un po' di tempo insieme avendo come unico obiettivo quello di divertirci, quindi sono molto deluso. Speriamo di poter organizzare un'altra occasione nel prossimo futuro", ha scritto Epstein.

A novembre 2012, Epstein inviò a Musk un'email chiedendo il numero di persone che avrebbero preso l'elicottero per l'isola. "Probabilmente solo Talulah e io. In quale giorno/notte si terrà la festa più sfrenata sulla tua isola?" è la risposta di Musk, che pareva sapere cosa accadeva da quelle parti e cita Talulah Riley, la sua ex moglie. Musk spedì un'altra email il 25 dicembre, in risposta a un altro messaggio di Epstein che lo incoraggiava a fargli visita e gli offriva l'uso del suo elicottero. "Hai in programma delle feste? Quest'anno ho lavorato fino al limite della sanità mentale e quindi, una volta che i miei figli torneranno a casa dopo Natale, voglio davvero buttarmi nella vita mondana a St Barts o altrove per scatenarmi. L'invito è molto apprezzato, ma un'esperienza tranquilla su un'isola è l'esatto opposto di ciò che sto cercando", ha scritto Musk. "Capito, ci vedremo a St Barth, il rapporto numerico sulla mia isola potrebbe mettere Talulah a disagio", ha risposto Epstein. "Il rapporto non è un problema per Talulah", ha replicato Musk. La visita fu poi cancellata il 2 gennaio, per problemi logistici.

Musk è stato particolarmente critico nei confronti di Epstein e di chi lo ha frequentato negli ultimi anni della sua attività, ma le email paiono smentire quanto ha dichiarato in passato, ossia di non aver avuto nessun legame personale con il finanziere condannato per traffico e abuso di minori. Va anche sottolineato che gli scambi tra i due risalgono ad anni dopo che Epstein era già stato condannato per aver favorito la prostituzione di una minorenne in Florida, quindi parliamo di un personaggio già noto alle forze dell'ordine e all'establishment.

Dai nuovi file emergono rapporti molto più intrecciati di quelli che Musk ha voluto far intendere nelle sue dichiarioni, tra pranzi tra i due organizzati presso SpaceX e congratulazioni per alcuni successi di Musk. Va detto che non c'è niente che dimostri la presenza di Musk sull'isola, ma emerge comunque che tra i due c'era un rapporto amichevole e frequente.

Per adesso Musk non ha fatto dichiarazioni in merito ai file Epstein.