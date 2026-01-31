La terza stagione di The Last of Us potrebbe essere l'ultima, come suggerito dal boss di HBO

Pare che la terza stagione della serie TV di The Last of Us sarà anche l'ultima. La prima stagione ha adattato il primo capitolo videoludico, mentre la seconda ha iniziato con il secondo, lasciando in sospeso le vicende dei protagonisti. Probabilmente la terza vedrà Abby prendere la scena su tutti gli altri, considerando anche come è andata nel videogioco, ma evitiamo anticipazioni di sorta per chi non sa di cosa stiamo parlando.
Craig Mazin, lo showrunner della serie, aveva ipotizzato la necessità di una quarta stagione per concludere la vicenda, ma le cose potrebbero andare diversamente, stando a quanto suggerito da Casey Bloys, il capo di HBO. Secondo quanto ha detto, la terza stagione potrebbe essere anche l'ultima.
La stagione finale?
Quando gli è stato chiesto se potesse confermare che la stagione 3 di The Last of Us sarà quella finale, Bloys ha risposto: "Sembra proprio di sì, ma su decisioni come questa ci affidiamo agli showrunner. Quindi potete chiederlo a loro".
La dichiarazione lascia aperto un certo margine di manovra per Mazin, ma allo stesso tempo esprime una certa consapevolezza del fatto che la terza stagione sarà quella finale. Molto dipenderà dal numero di episodi (la seconda stagione ne conta 7), dove dovrà trovare spazio l'epilogo, di cui chiaramente non vi anticipiamo nulla.
Considerando che The Last of Us dovrebbe iniziare le riprese della stagione 3 nei prossimi mesi, è probabile che non passerà molto tempo prima di avere altre informazioni su ciò che ci aspetta. Nel frattempo, le stagioni 1 e 2 sono disponibili in streaming su HBO Max per ingannare l'attesa fino al ritorno della serie, che avverrà probabilmente nel corso del 2027.