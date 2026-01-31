La terza stagione di The Last of Us potrebbe essere l'ultima, come suggerito dal boss di HBO

Pare che la terza stagione della serie TV di The Last of Us sarà anche l'ultima. La prima stagione ha adattato il primo capitolo videoludico, mentre la seconda ha iniziato con il secondo, lasciando in sospeso le vicende dei protagonisti. Probabilmente la terza vedrà Abby prendere la scena su tutti gli altri, considerando anche come è andata nel videogioco, ma evitiamo anticipazioni di sorta per chi non sa di cosa stiamo parlando.

Craig Mazin, lo showrunner della serie, aveva ipotizzato la necessità di una quarta stagione per concludere la vicenda, ma le cose potrebbero andare diversamente, stando a quanto suggerito da Casey Bloys, il capo di HBO. Secondo quanto ha detto, la terza stagione potrebbe essere anche l'ultima.