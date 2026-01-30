È morta Catherine O'Hara, la star di 'Mamma ho perso l'aereo' e 'The Last of Us'

Purtroppo siamo costretti a dare la notizia della morte di Catherine O'Hara , attrice diventata famosa grazie ai suoi ruoli in "Beetlejuice", "Mamma, ho perso l'aereo" , che recentemente era apparsa nelle serie TV "Schitt's Creek" e "The Last of Us". Aveva 71 anni. La CAA, l'agenzia che rappresentava O'Hara, ha riferito che l'attrice è morta venerdì "nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia ".

Una carriera piena di successi

O'Hara, nella seconda stagione di The Last of Us, interpreta Gail, un personaggio inedito creato appositamente per la serie. È una psicoterapeuta residente nella comunità di Jackson che aiuta i sopravvissuti a gestire i loro traumi. Pedro Pascal, che nella serie interpreta Joel, ha definito O'Hara un "genio" in un post tributo pubblicato sulla sua pagina Instagram. "C'è meno luce nel mio mondo; questo mondo fortunato che ti ha avuto, ti conserverà per sempre", ha scritto l'attore.

O'Hara era famosa soprattutto per i ruoli di Delia Deetz in Beetlejuice (1988), una mamma decisamente diabolica, tornata anche in "Beetlejuice Beetlejuice" del 2024; è per il ruolo di madre stressata in "Mamma, ho perso l'aereo" del 1990, che dimentica uno dei suoi pargoli a casa durante un viaggio natalizio in Francia. Riprenderà quest'ultimo nel seguito, uscito nel 1992.

Culkin ha reso omaggio a O'Hara sui social media, chiamandola "mamma". "Pensavo avessimo ancora tempo", ha scritto. "Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia vicino a te. Ti sentivo, ma avevo ancora così tanto da dirti. Ti voglio bene."

Dopo il successo di "Mamma, ho perso l'aereo", O'Hara ha iniziato a collaborare con il regista Christopher Guest, recitando in molti dei suoi celebri mockumentary, tra cui "Waiting for Guffman" (1996) e "Best in Show" (2000). In questi film, O'Hara ha lavorato spesso accanto a Eugene Levy, formando un duo iconico che avrebbe poi recitato insieme nella serie "Schitt's Creek", dove vestiva i panni dell'attrice snob e fuori fase Moira Rose.

Più recentemente, O'Hara ha interpretato una dirigente caduta in disgrazia in "The Studio", ruolo per il quale è stata candidata a un Golden Globe e a un Emmy.

O'Hara lascia il marito Bo Welch e i figli Matthew e Luke.