Apex Legends verrà rimosso da Nintendo Switch: annunciata la data della chiusura

"La Stagione 29 sarà l'aggiornamento finale per Apex Legends su Nintendo Switch", ha scritto Respawn in un messaggio su X, "Le future stagioni del gioco continueranno ad essere disponibili su Nintendo Switch 2".

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che Apex Legends per Nintendo Switch verrà rimosso , con la data della chiusura fissata per il 4 agosto 2026, giorno in cui il gioco non potrà più essere utilizzato sulla "vecchia" console, mentre continuerà a essere disponibile e utilizzabile su Nintendo Switch 2.

Una scelta drastica

Con una decisione alquanto drastica, ma comunicata quantomeno con vari mesi di anticipo, EA e Respawn hanno deciso di dare un taglio netto al proprio live service su Switch, puntando tutto sul supporto per Nintendo Switch 2.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Considerando la quantità di Switch 1 ancora in circolazione, e di utenti che utilizzano quotidianamente Apex Legends, questa decisione potrebbe coinvolgere una notevole fetta di pubblico.

Sarà possibile continuare a giocare su Switch 1 fino al 4 agosto, ma dopo tale data il titolo non risulterà più utilizzabile su tale console, con la possibilità di trasferire tutti i progressi e la valuta accumulata su una qualsiasi altra piattaforma prevista dal cross-play, ovvero Nintendo Switch 2, PlayStation, Xbox e PC.

"Siamo profondamente grati alla community Nintendo che ci ha accompagnato in questo viaggio sin dal primo giorno e speriamo di rivedervi sulla Dropship su Nintendo Switch 2", si legge nella dichiarazione di Respawn.

La scelta chiaramente non è stata presa bene da molti utenti, in quanto di fatto costringe a passare alla nuova console nonostante Switch 1 sia ancora decisamente attiva e diffusa, ma la decisione di EA e Respawn sembra sia alquanto definitiva.