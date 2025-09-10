Apex Legends: Showdown si evolve con l'evento Ferro e Fuoco e gli update di Seer e Mad Maggie

Apex Legends: Showdown avanza con l'aggiornamento di metà stagione, che mette in scena uno scontro tra supremazia cibernetica e forza selvaggia della natura nell'evento Ferro e fuoco, in programma da martedì 16 settembre a martedì 14 ottobre.
Nell'evento Ferro e Fuoco, Rampart irrompe sulla scena con una nuova arma in collaborazione con Fuse per il Flatline. È in grado di sparare proiettili che esplodono occasionalmente all'impatto e di sganciare una bomba sui nemici KO, che potrà anche essere disinnescata recuperando il compagno abbattuto.
Durante questo evento, i giocatori troveranno più equipaggiamenti esplosivi nel bottino, con la possibilità di imbattersi anche in un EPG. Per quanto riguarda i Jolly, i Replicatori ne contengono otto, in grado di aumentare il potere esplosivo e garantire nuovi vantaggi, come rialzare i compagni con più salute e scudi, ottenere un'ordinanza extra, far esplodere i nemici abbattuti e molto altro ancora.
Qualche dettaglio sulle novità dell'update
Ulteriori variazioni riguardano poi Mad Maggie e Seer, ma anche la modalità Jolly riceve in particolare una variazione alquanto esplosiva: i giocatori potranno ottenere il nuovo Flatline mitico dalle capsule assistenza di Rampart per sfruttare le sue due abilità in maniera ancora più devastante.
I nemici abbattuti si trasformano in bombe a orologeria e ogni quinto proiettile sparato infligge il doppio dei danni e provoca una scarica ad area. Inoltre, i lanciagranate EPG-1 nelle capsule mitiche e apparizioni più frequenti del Bocek alimentano il caos.
Le Leggende potranno anche creare nuove Jolly, anche applicando abilità inedite come marcare i nemici con danni esplosivi o ricaricare istantaneamente dopo un'eliminazione.
Per quanto riguarda Mad Maggie, questa diventa più affidabile grazie ad alcune modifiche ai potenziamenti di livello 2: il nuovo upgrade Velocità armata permette di avere maggiore flessibilità nell'uso delle armi a corto raggio. Inoltre, Palla di fuoco lascia scie di magma sul terreno mentre si muove, e Mad Maggie subisce il 50% di danni da fuoco in meno da tutte le fonti.
Seer riceve invece maggiore potenza in combattimento grazie alla sua Tattica Centro dell'Attenzione e all'Ultimate Opera d'Arte, ma anche con un nuovo bilanciamento che lo rende più equilibrato.
Nei giorni scorsi abbiamo visto che Electronic Arts vede molto potenziale in un film di Apex Legends o in una serie TV, mentre sono state svelate risoluzione e performance dell'upgrade del gioco su Nintendo Switch 2.