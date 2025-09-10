Apex Legends: Showdown si evolve con l'evento Ferro e Fuoco e gli update di Seer e Mad Maggie

Apex Legends: Showdown avanza con l'aggiornamento di metà stagione, che mette in scena uno scontro tra supremazia cibernetica e forza selvaggia della natura nell'evento Ferro e fuoco, in programma da martedì 16 settembre a martedì 14 ottobre.

Nell'evento Ferro e Fuoco, Rampart irrompe sulla scena con una nuova arma in collaborazione con Fuse per il Flatline. È in grado di sparare proiettili che esplodono occasionalmente all'impatto e di sganciare una bomba sui nemici KO, che potrà anche essere disinnescata recuperando il compagno abbattuto.

Durante questo evento, i giocatori troveranno più equipaggiamenti esplosivi nel bottino, con la possibilità di imbattersi anche in un EPG. Per quanto riguarda i Jolly, i Replicatori ne contengono otto, in grado di aumentare il potere esplosivo e garantire nuovi vantaggi, come rialzare i compagni con più salute e scudi, ottenere un'ordinanza extra, far esplodere i nemici abbattuti e molto altro ancora.