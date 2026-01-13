4

HBO Max arriva in Italia su Prime Video: annunciato un accordo con Warner Bros.

Prime Video ha annunciato un accordo siglato con Warner Bros. Discovery che porta HBO Max all'interno del servizio video di Amazon in Italia, attraverso un abbonamento aggiuntivo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/01/2026
Vari personaggi di HBO e Warner Bros

Prime Video e Warner Bros. Discovery hanno siglato un accordo pluriennale per la distribuzione di HBO Max in Italia, Germania e Austria: il catalogo di HBO Max potrà dunque essere visto attraverso Prime Video in Italia, come abbonamento aggiuntivo rispetto a quello standard.

HBO Max sarà dunque disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video in Italia e negli altri due paesi, consentendo agli abbonati al servizio Amazon di aggiungere questo ulteriore servizio a pagamento per ottenere l'accesso al catalogo di contenuti premium di Warner Bros. Discovery tra cui i titoli HBO Originals, Max Originals, film Warner Bros. e titoli dell'universo DC.

I clienti potranno sottoscrivere un abbonamento a HBO Max in base alle proprie esigenze, riporta il comunicato di Prime Video, scegliendo tra i piani Basic con pubblicità, Standard e Premium, oltre all'opzione aggiuntiva Sports.

Una grande espansione del catalogo Prime Video con i titoli HBO Max

Gli iscritti a Prime Video potranno così accedere ai titoli di HBO Max direttamente all'interno del servizio di Amazon, ampliando così in maniera sostanziale il catalogo di film e serie TV accessibili da Prime Video con l'abbonamento specifico aggiuntivo.

L'enorme catalogo HBO Max

Tra i titoli di maggior richiamo ricordiamo la saga de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms in arrivo il 19 gennaio e The Pitt, medical drama recente vincitore di Emmy Award.

Tra le produzioni cinematografiche saranno disponibili film come Una battaglia dopo l'altra, il film di Paul Thomas Anderson candidato agli Oscar e vincitore di 4 Golden Globes, oltre alle nuove produzioni DC come Superman.

Si aggiungono anche gli horror della New Line Cinema come Weapons e The Conjuring - Il rito finale, oltre ai grandi franchise di Warner Bros. come i film di Harry Potter (e serie TV ancora in lavorazione) e titoli iconici come Friends e The Big Bang Theory.

Sarà inoltre disponibile un catalogo di serie e film original HBO provenienti dalla Germania e dall'Italia come 4 Blocks Zero, Banksters, Melania Rea, Portobello e varie altre produzioni europee. Inoltre, il pacchetto Sport consentirà di seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l'Australian Open e il Roland Garros.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a HBO Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria", ha dichiarato Elisabetta Carruba, Director, Prime Video Channels, EMEA. "HBO è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l'aggiunta di HBO Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti".

Qaisar Rafique, EVP, Head of Commercial Development, EMEA & APAC, Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: "Il 2026 sarà un anno importante per HBO Max, che verrà lanciato in alcune delle più grandi economie mondiali. L'ampia portata di Prime Video ci aiuterà a intrattenere il maggior numero possibile di persone in questi nuovi mercati. Questa collaborazione è una riprova della qualità del nostro storytelling, dell'innegabile richiesta dei nostri contenuti pluripremiati da parte degli utenti e del fatto che HBO Max è la destinazione ideale per godersi momenti che non potreste vivere altrove".

Nel frattempo, ricordiamo che Netflix ha comprato Warner Bros. Discovery per $82,7 miliardi, cosa che modificherà probabilmente nel prossimo futuro l'assetto generale sulla distribuzione delle sue produzioni, sebbene tutta l'operazione sia ancora in corso e sia emersa di recente anche una causa di Paramount contro Warner Bros. per l'accordo con Netflix.

#Tecnologia #Serie TV
