HBO Max arriva in Italia su Prime Video: annunciato un accordo con Warner Bros.

HBO Max sarà dunque disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video in Italia e negli altri due paesi, consentendo agli abbonati al servizio Amazon di aggiungere questo ulteriore servizio a pagamento per ottenere l'accesso al catalogo di contenuti premium di Warner Bros. Discovery tra cui i titoli HBO Originals, Max Originals, film Warner Bros. e titoli dell'universo DC.

Prime Video e Warner Bros. Discovery hanno siglato un accordo pluriennale per la distribuzione di HBO Max in Italia , Germania e Austria: il catalogo di HBO Max potrà dunque essere visto attraverso Prime Video in Italia, come abbonamento aggiuntivo rispetto a quello standard.

Una grande espansione del catalogo Prime Video con i titoli HBO Max

Gli iscritti a Prime Video potranno così accedere ai titoli di HBO Max direttamente all'interno del servizio di Amazon, ampliando così in maniera sostanziale il catalogo di film e serie TV accessibili da Prime Video con l'abbonamento specifico aggiuntivo.

L'enorme catalogo HBO Max

Tra i titoli di maggior richiamo ricordiamo la saga de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms in arrivo il 19 gennaio e The Pitt, medical drama recente vincitore di Emmy Award.

Tra le produzioni cinematografiche saranno disponibili film come Una battaglia dopo l'altra, il film di Paul Thomas Anderson candidato agli Oscar e vincitore di 4 Golden Globes, oltre alle nuove produzioni DC come Superman.

Si aggiungono anche gli horror della New Line Cinema come Weapons e The Conjuring - Il rito finale, oltre ai grandi franchise di Warner Bros. come i film di Harry Potter (e serie TV ancora in lavorazione) e titoli iconici come Friends e The Big Bang Theory.

Sarà inoltre disponibile un catalogo di serie e film original HBO provenienti dalla Germania e dall'Italia come 4 Blocks Zero, Banksters, Melania Rea, Portobello e varie altre produzioni europee. Inoltre, il pacchetto Sport consentirà di seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l'Australian Open e il Roland Garros.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a HBO Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria", ha dichiarato Elisabetta Carruba, Director, Prime Video Channels, EMEA. "HBO è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l'aggiunta di HBO Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti".

Qaisar Rafique, EVP, Head of Commercial Development, EMEA & APAC, Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: "Il 2026 sarà un anno importante per HBO Max, che verrà lanciato in alcune delle più grandi economie mondiali. L'ampia portata di Prime Video ci aiuterà a intrattenere il maggior numero possibile di persone in questi nuovi mercati. Questa collaborazione è una riprova della qualità del nostro storytelling, dell'innegabile richiesta dei nostri contenuti pluripremiati da parte degli utenti e del fatto che HBO Max è la destinazione ideale per godersi momenti che non potreste vivere altrove".

Nel frattempo, ricordiamo che Netflix ha comprato Warner Bros. Discovery per $82,7 miliardi, cosa che modificherà probabilmente nel prossimo futuro l'assetto generale sulla distribuzione delle sue produzioni, sebbene tutta l'operazione sia ancora in corso e sia emersa di recente anche una causa di Paramount contro Warner Bros. per l'accordo con Netflix.