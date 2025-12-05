Netflix ha comprato Warner Bros. Discovery per $82,7 miliardi: l'annuncio ufficiale

La transazione in contanti e azioni ha un valore di 27,75 dollari per azione, con un valore aziendale totale di circa 82,7 miliardi di dollari . La transazione dovrebbe concludersi dopo la separazione, già annunciata, della divisione Global Networks di WBD, Discovery Global, in una nuova società quotata in borsa, che dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2026.

Netflix e Warner Bros. Discovery hanno annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo in base al quale Netflix acquisirà Warner Bros. , compresi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO. Sebbene nella comunicazione ufficiale non venga esplicitato, sono inclusi anche i team di sviluppo videoludici, come NetherRealm Studios, Avalanche, TT Games e Rocksteady.

Le dichiarazioni delle due compagnie

"La nostra missione è sempre stata quella di intrattenere il mondo", ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix. "Combinando l'incredibile libreria di programmi e film della Warner Bros. - dai classici senza tempo come Casablanca e Quarto potere ai successi moderni come Harry Potter e Friends - con i nostri titoli come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, saremo in grado di farlo ancora meglio. Insieme, potremo offrire al pubblico più di ciò che ama e contribuire a definire il prossimo secolo della narrazione".

"Questa acquisizione migliorerà la nostra offerta e accelererà la nostra attività per i decenni a venire", ha continuato Greg Peters, co-CEO di Netflix. "Warner Bros. ha contribuito a definire l'intrattenimento per più di un secolo e continua a farlo con dirigenti creativi e capacità produttive fenomenali. Grazie alla nostra portata globale e al nostro modello di business collaudato, possiamo far conoscere a un pubblico più ampio i mondi che creano, offrendo ai nostri membri più opzioni, attirando più fan verso il nostro servizio di streaming di prima classe, rafforzando l'intero settore dell'intrattenimento e creando più valore per gli azionisti".

"L'annuncio odierno unisce due delle più grandi società di storytelling al mondo per offrire a un pubblico ancora più vasto l'intrattenimento che ama guardare di più", ha dichiarato David Zaslav, Presidente e CEO di Warner Bros. Discovery. "Da oltre un secolo, Warner Bros. emoziona il pubblico, cattura l'attenzione del mondo e plasma la nostra cultura. Unendoci a Netflix, garantiremo che le persone di tutto il mondo continuino a godere delle storie più significative al mondo per le generazioni a venire".