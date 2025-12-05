Cuffie da gaming Corsair VOID v2 Max in offerta su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante sulle cuffie da gaming Void v2 di Corsair che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 109,99€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla promo cliccando sul banner qui giù: Queste cuffie da gaming Corsair offrono un'esperienza audio all'avanguardia. Grazie alla modalità wireless simultanea da 2,4 GHz a bassa latenza e al Bluetooth, puoi collegarti senza problemi a Xbox, PC, PlayStation e altri dispositivi. L'audio spaziale Dolby Atmos trasporta il giocatore al centro dell'azione, con effetti sonori direzionali che rendono percepibili con precisione passi, esplosioni e movimenti nemici.
Ulteriori dettagli
I driver dinamici da 50 mm personalizzati offrono un'acustica ad alta fedeltà, rendendo le colonne sonore più ricche e gli effetti di gioco più realistici e coinvolgenti. La batteria a lunga durata consente sessioni di gioco prolungate fino a 70 ore (modalità wireless 2,4 GHz con RGB spento), e quando l'energia sta per esaurirsi, una rapida ricarica di 15 minuti offre fino a 6 ore di autonomia aggiuntiva.
Design versatile, connettività avanzata e audio di precisione rendono queste cuffie Corsair uno strumento ideale per chi vuole godersi al massimo ogni sessione.