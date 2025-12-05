0

La tastiera Corsair K55 CORE a membrana è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la tastiera a membrana Corsair K55 CORE RGB al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 20%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/12/2025
Tastiera Corsair K55 CORE RGB

Su Amazon è disponibile la tastiera Corsair K55 CORE RGB con layout QWERTY IT a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche della tastiera a membrana

Si tratta di una tastiera in grado di offrire battute silenziose e reattive, con illuminazione RGB per un perfetto setup da gaming. La retroilluminazione a dieci zone è altamente personalizzabile, con effetti luminosi straordinari. Troviamo inoltre quattro tasti dedicati ai contenuti multimediali e rollover a 12 tasti con polling a 1.000 Hz, senza alcun ritardo negli input. Ciò significa che potrai affrontare anche giochi competitivi dando vita alle azioni più complesse.

Corsair K55 CORE RGB
Corsair K55 CORE RGB

Questo prodotto resiste anche alla penetrazione di liquidi versati accidentalmente. Come già detto, si tratta di una tastiera a membrana con interruttori silenziosi, ed è compatibile con iCUE.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La tastiera Corsair K55 CORE a membrana è in sconto su Amazon al minimo storico