Blood: Refreshed Supply è disponibile, con tutta la sua brutalità

Il ritorno di Caleb

Blood: Refreshed Supply vi mette nei panni di Caleb, un pistolero non morto deciso a vendicarsi del suo ex padrone demoniaco, Tchernobog. Un tempo eravate temuti comandanti della Cabala e facevate parte dei pochi "Prescelti" di Tchernobog, ma l'oscuro dio vi ha traditi insieme ai vostri compagni, eliminandovi senza un motivo apparente. Ora, risorgendo dalla tomba, vi lanciate alla ricerca di risposte e vendetta, pronti a fermare una volta per tutte Tchernobog e i suoi sanguinari luogotenenti.

Armati di forcone e di altri gingilli di morte, preparatevi a farvi strada, colpo dopo colpo, attraverso 42 livelli grondanti sangue, sbloccando nuove armi, come la pistola lanciarazzi, la bomboletta spray o il lancianapalm, e affrontando nuovi nemici.

Il pacchetto include Blood, insieme alle espansioni Plasma Pak e Cryptic Passage. Il gioco è stato ricostruito dal codice sorgente originale e offre numerosi livelli tagliati e giocabili, concept art, foto dietro le quinte e sprite mai usati. Tutte le cutscene sono state rimasterizzate e l'intelligenza artificiale dei nemici è stata revisionata. Sono stati aggiunti gli effetti atmosferici, previsti in origine per poi essere tagliati dalla versione finale. Inoltre sono stati corretti numerosi bug, rimasti intoccati per decenni.

Include anche il nuovo scenario Marrow (al lancio) e lo scenario Death Wish (in arrivo con un aggiornamento futuro).