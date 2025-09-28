Blood: Refreshed Supply è la remaster definitiva del classico targato Monolith

Nightdive Studios ha annunciato Blood: Refreshed Supply, la remaster definitiva del classico targato Monolith, pubblicato originariamente nel 1997: la nuova edizione sarà disponibile a partire dal 4 dicembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.

"Da quando abbiamo pubblicato Blood: Fresh Supply, sei anni fa, la richiesta da parte dei fan di avere questo iconico gioco anche su console è stata enorme", ha dichiarato Larry Kuperman, vicepresidente dello sviluppo commerciale di Nightdive Studios.

"Grazie ai nostri partner di Warner Bros. Interactive Entertainment, Nightdive e Atari possono ora soddisfare quelle richieste e portare finalmente Blood sulle console moderne", ha continuato Kuperman.

"Tuttavia non ci siamo fermati lì: Refreshed Supply è l'edizione definitiva di Blood, arricchita con ulteriori miglioramenti e nuovi, entusiasmanti contenuti firmati Nightdive."