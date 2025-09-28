Outward 2 ha un periodo di uscita su PC, annunciato con un trailer

Outward 2 ha un periodo di uscita ufficiale su PC, annunciato da Nine Dots Studio con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile nel corso dell'estate del 2026, a coronamento di un progetto davvero ambizioso, che arriva dopo il sorprende successo del primo capitolo.

"Con Outward 2 finalmente abbiamo i mezzi per realizzare la visione che avevamo per il gioco: un'esperienza da avventuriero credibile e radicata nella realtà", ha dichiarato Guillaume Boucher-Vidal, CEO e direttore creativo di Nine Dots Studio.

"Abbiamo mantenuto gli stessi ingredienti, rimanendo fedeli alla nostra visione e migliorando ciò che non era all'altezza delle aspettative: il sistema di combattimento, l'immersione e l'editor per la creazione dei personaggi", ha continuato Boucher-Vidal.

"Quando abbiamo iniziato a lavorare su Outward nel 2015, con il nostro Kickstarter, volevamo creare la simulazione definitiva della vita di un avventuriero. Con un piccolo team di undici persone dedicate, abbiamo superato le aspettative e realizzato qualcosa che studi più grandi non avrebbero potuto ottenere."