La modalità Overload di Call of Duty: Black Ops 7 verrà presentata al COD Next

Activision ha ricordato che la modalità Overload di Call of Duty: Black Ops 7 verrà presentata nel corso dell'evento Call of Duty Next, che verrà trasmesso il prossimo 30 settembre a partire dalle 18.00, ora italiana.

In questa modalità due squadre composte ognuna da sei giocatori dovranno impossessarsi dell'Overload Device, che compare in un unico punto della mappa, e trasportarlo fino a una delle due zone designate, che si trovano nei pressi del punto di respawn del team avversario.

Chi riesce a piazzare il dispositivo con successo ottiene un punto, facendo così ricominciare la sfida con la generazione di un nuovo Overload Device, in una sorta di "tiro alla fune" caratterizzato da continui rovesciamenti di fronte e dall'esito assolutamente imprevedibile.

La posizione del dispositivo resta infatti sempre visibile sull'HUD e sulla Tac-Map, spingendo i due team a muoversi rapidamente e a organizzare difese e contrattacchi costanti nel corso della partita, che si mantiene frenetica.