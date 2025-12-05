Trapelati i primi benchmark del Ryzen 7 9850X3D: prestazioni single-core in aumento con nuove frequenze boost

Le voci arrivano da due presunti benchmark nel database Geekbench 6, mostrando frequenze che raggiungono i 5,6 GHz in boost clock , con un incremento di 400 MHz rispetto al Ryzen 7 9800X3D, promettendo un notevole incremento delle prestazioni single-core. Il Ryzen 7 9850X3D sarà un processore 8-core e 16-thread con 96 MB di cache L3 (32 MB standard + 64 MB di V-Cache 3D) e un TDP di 120W .

Recentemente sono trapelate online alcune presunte informazioni sulle prestazioni del nuovo AMD Ryzen 7 9850X3D , il prossimo processore desktop della linea Ryzen 9000 basato sull'architettura Zen 5 e dotato di 3D V-Cache .

Ulteriori dettagli sui benchmark del nuovo Ryzen 7 9850X3D

La nuova generazione di V-Cache AMD è progettata per funzionare più fresca, più velocemente e con un maggiore potenziale di overclock, il che potrebbe consentire lo sviluppo futuro di configurazioni dual-X3D "retail" più performanti. Nei benchmark trapelati, una delle schede madri testate, la Colorful CVN B850M Gaming Frozen, ha raggiunto il boost massimo di 5,6 GHz, mentre un'altra scheda, la Maxsun B850 ITX, si è fermata tra 5,3 e 5,4 GHz.

Il processore ha operato a un clock base di 4,70 GHz e i test sono stati effettuati con 32 GB di DDR5 a 4800 MT/s. Tuttavia, gli esperti invitano alla prudenza: alcune voci potrebbero derivare da benchmark modificati o falsi, e il nome del processore nel database Geekbench non dovrebbe indicare "8-core processor", il che solleva ulteriori dubbi.