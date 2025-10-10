0

EA Sports FC 26, ecco tutti gli FC Points disponibili su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo anche gli FC Points per FC 26. Ecco un pratico riepilogo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/10/2025
FC Points in EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Su Instant Gaming sono disponibili gli FC Points per EA Sports FC 26. Potete trovare diverse versioni che abbiamo riepilogato di seguito in base alla piattaforma e alla quantità di FC Points. In questo caso i prezzi non includono l'IVA al 22%.

Vogliamo specificare che, al momento della stesura dell'articolo, alcuni pacchetti potrebbero non avere sconti particolarmente importanti - o addirittura non presentare alcuna differenza di prezzo. Il nostro articolo vuole semplicemente offrire una panoramica aggiornata di tutti gli FC Points disponibili su Instant Gaming, così da poter tenere d'occhio eventuali sconti non appena compariranno. Lo aggiorneremo regolarmente per segnalarvi ogni variazione.

Ovviamente è fondamentale possedere il gioco di base. Una volta acquistato il prodotto, basterà copiare e incollare il codice ottenuto. In questo caso si tratta dell'app EA e del Microsoft Store, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

FC Points per PC

Questi FC Points per PC vanno riscattati tramite l'app EA. Sono disponibili diverse varianti, che potete trovare riepilogate di seguito (basta cliccare sui box sottostanti, in modo da procedere direttamente con l'acquisto).

FC Points per Xbox One e Xbox Series X/S

Questi codici per Xbox One e Xbox Series X/S vanno invece riscattati tramite Microsoft Store. Se non avete ancora letto la nostra recensione, vi invitiamo a recuperarla per scoprire ogni dettaglio al riguardo.

