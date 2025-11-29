EA Sports FC 26: FC Points in offerta per Xbox ed EA App su Instant Gaming

0

Se volete espandere la vostra esperienza su EA Sports FC 26, ora potete farlo a un prezzo decisamente più basso del solito: le ricariche da 2800 e 5900 FC Points sono attualmente disponibili in offerta su Instant Gaming sia per Xbox che per PC (EA App). Un'occasione perfetta per approfittare del Black Friday e potenziare la vostra squadra in Ultimate Team o accedere a pacchetti e contenuti extra. Potete acquistare i pacchetti cliccando su questo link oppure tramite i pulsanti che trovate qui sotto.

Ricariche FC Points in offerta per Xbox e PC

Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi.

Le offerte sono valide fino al 1° dicembre per il Black Friday e rappresentano una delle migliori occasioni dell'anno per acquistare FC Points a prezzo scontato. Qualunque sia la piattaforma su cui giocate, è il momento giusto per fare scorta.

