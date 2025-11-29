Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile in sconto per Steam su Instant Gaming

È in sconto per il Black Friday su PC Clair Obscur: Expedition 33, uno degli RPG più originali dell'anno. L'opera prima di Sandfall Interactive, interamente realizzata in Unreal Engine 5, vi trascina in un mondo fantasy ispirato alla Francia di fine '800, dove ogni anno un misterioso rituale cancella le persone con più anni di quelli dipinti sul Monolito della Pittrice. Quest'anno tocca al numero 33, e la Spedizione è pronta a partire per fermare questa maledizione una volta per tutte. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi. Nei panni di Gustave, Maelle e altri esploratori segnati dal destino, dovrete guidare l'ultima spedizione per eliminare la Pittrice e rompere il ciclo di morte. Clair Obscur fonde il combattimento a turni dei JRPG tradizionali con meccaniche d'azione in tempo reale: potete schivare, parare, mirare liberamente e concatenare combo per attaccare i punti deboli dei nemici, aggiungendo una profondità inedita agli scontri. Ogni personaggio ha abilità, statistiche e sinergie uniche da sviluppare secondo il vostro stile di gioco.