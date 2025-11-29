EA Sports FC 26 per Xbox è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming è disponibile EA Sports FC 26 per Xbox a 27,99 € invece di 80 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà 34,15 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco da riscattare su Microsoft Store . Il procedimento sarà semplicissimo: basterà inserire il codice che riceverai una volta acquistato il prodotto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Questo gioco introduce infatti alcune novità, quindi scopriamo qualche informazione aggiuntiva.

EA Sports FC 26 in offerta per il Black Friday

Questo titolo propone una serie di modalità, tornei, eventi Live, contenuti stagionali e un gameplay ancora più realistico. La Carriera tecnico è stata rinnovata per offrire un'esperienza ancora più immersiva e dinamica, grazie a trame alternative, Punti Stagione, icone e molto altro ancora. Anche Ultimate Team ha ricevuto qualche ritocco che perfeziona l'esperienza, mentre a migliorare sono anche le animazioni, che rappresentano un buon passo in avanti.

Se sei interessato e vorresti saperne di più prima di acquistare questo gioco, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio, in modo da valutare. Ti ricordiamo anche che puoi trovare in sconto gli FC Points, mentre nei prossimi giorni potrai trovare ulteriori sconti per il Black Friday di Instant Gaming.