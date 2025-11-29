L'ambientazione della serie TV di Assassin's Creed viene indicata da un report

Non ci sono però state conferme riguardo all'ambientazione e al periodo storico. Per fortuna viene in nostro soccorso un report esclusivo di Nexus Point News , che in precedenza ha svelato in anticipo vari adattamenti di videogiochi, come quello di God of War e di Elden Ring.

A inizio anno Netflix ha confermato che sta lavorando insieme a Ubisoft a varie serie TV basate su Assassin's Creed . La più importante di queste ha anche già trovato il co-protagonista, l'attore Toby Wallace, come vi abbiamo già riportato.

I dettagli del report su Assassin's Creed

Secondo quanto riportato, l'ambientazione sarà l'antica Roma e nello specifico gli anni compresi tra il 54 e 68, durante il regno di Nerone. Sia l'imperatore che il suo mentore, Seneca, saranno presenti nella serie, secondo la fonte. Già sappiamo che le riprese avverranno in Italia, quindi questo report potrebbe avere senso.

Il report prosegue affermando che Toby Wallace sarà parte di un cast con molteplici protagonisti. Non possiamo ovviamente sapere se quanto indicato sia corretto o meno e sebbene la fonte paia affidabile è bene approcciare queste informazioni come un rumor e nulla più.

L'antica Roma è certamente un periodo interessante e spesso richiesto dai fan dei videogiochi, ma questa scelta significa anche che la serie TV avrebbe una storia completamente originale e non basata su un videogioco: difficile quindi sapere cosa possiamo aspettarci.

