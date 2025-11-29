Un nuovo pesce è stato scoperto ed è stato chiamato "supersaiyan"

Non è la prima volta e non sarà probabilmente l'ultima: un team di scienziati ha scoperto una nuova specie di pesce e ha deciso di dargli un nome dedicato al mondo degli anime.

Nello specifico è stato scoperto un nuovo tipo di ghiozzo (Gobiidae) che è stato chiamato Vanderhorstia supersaiyan (nome scientifico), ovviamente in riferimento a Dragon Ball. Il nome comune proposto, invece, sarebbe "ghiozzo elettrico" ("erekihaze" in giapponese).