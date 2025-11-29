Un nuovo pesce è stato scoperto ed è stato chiamato "supersaiyan"

Non è la prima volta e non sarà probabilmente l'ultima: un team di scienziati ha scoperto una nuova specie di pesce e ha deciso di dargli un nome dedicato al mondo degli anime.
Nello specifico è stato scoperto un nuovo tipo di ghiozzo (Gobiidae) che è stato chiamato Vanderhorstia supersaiyan (nome scientifico), ovviamente in riferimento a Dragon Ball. Il nome comune proposto, invece, sarebbe "ghiozzo elettrico" ("erekihaze" in giapponese).
Le immagini del Vanderhorstia supersaiyan
I Gobiidae sono di norma pesci un po' bruttini, spesso di colore marrone, grigio o verdognolo (e non hanno un muso particolarmente attraente, se possiamo dirlo). La nuova specie scoperta, però, è caratterizzata da un giallo intenso, che lo rende molto più particolare e piacevole alla vista. Fa inoltre pensare al giallo dei capelli dei Super Sayan.
La scoperta va a un team di ricerca ma nello specifico a Hiroshi Hirasaka dell'università di Ryukyus, che ha scoperto l'animale nella cosiddetta zona mesopelagica (o zona crepuscolare), dove la luce inizia via via a diminuire, nella zona di Okinawa. Questo pesce è stato trovato a 210 metri di profondità, quasi il doppio rispetto alla profondità tipica per i Gobiidae.
Fuori dalla comunità scientifica ad attirare l'attenzione è però stata la scelta del nome, Vanderhorstia supersaiyan. Notiamo che si è optato per la versione internazionale "super Saiyan" invece di quella giapponese "super Saiyajin". Online c'è anche chi scherza sul fatto che trovassero una versione rossa dovrebbero chiamarlo supersaiyangod, mentre una versione blue dovrebbe essere supersaiyangodsupersaiyan.
