Nintendo svela i livelli di difficoltà di Metroid Prime 4 Beyond

Nintendo ha svelato i dettagli delle impostazioni di difficoltà di Metroid Prime 4: Beyond , il suo gioco d'azione in prima persona in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Le impostazioni di difficoltà di Metroid Prime 4: Beyond

Le impostazioni di difficoltà sono in realtà quelle più classiche e chi ha giocato Metroid Prime Remastered non ne sarà sorpreso. Potete vedere l'immagine ufficiale qui sotto.

Le impostazioni di difficoltà di Metroid Prime 4: Beyond in lingua giapponese

Prima di tutto, ci sarà una modalità Casual che abbasserà i punti vita dei nemici e anche il danno che Samus subisce dai colpi degli avversari: si tratta della classica difficoltà consigliata per i nuovi giocatori, che non se la sentono di venir messi in difficoltà e vogliono godersi un viaggio più rilassante.

C'è poi la modalità Normale, ovvero l'esperienza standard ideata dagli sviluppatori, senza alcun tipo di particolarità. Infine, per chi vuole una sfida più complessa, c'è la modalità Difficile, ma purtroppo si sblocca unicamente dopo aver finito una partita a Normale.

Ci sarà inoltre la possibilità di cambiare alcune impostazioni in-game, compresa la sensibilità degli analogici e dei controlli mouse di Nintendo Switch 2, fattore che potrebbe aiutare chi ha problemi con il movimento e con la mira. Ovviamente potremo modificare anche alcune impostazioni grafiche e vari livelli di volume.

Segnaliamo infine che la descrizione di Metroid Prime 4: Beyond dall'ESRB americano ci racconta il gioco poco prima del lancio.