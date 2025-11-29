Riftbound: i mazzi più forti nel meta di Origins del gioco di carte di League of Legends

Il meta di Riftbound ha finalmente un volto definito: dopo mesi di sperimentazione, il recente National Open (con un montepremi da ben 30.000$) ha tracciato una linea netta tra i mazzi "divertenti" e quelli costruiti per vincere. I migliori giocatori al mondo hanno mostrato che, per competere ai massimi livelli, serve una sinergia perfetta tra controllo, velocità ed economia.
Se stai cercando i migliori mazzi di Riftbound per ottimizzare le tue performance e scalare la classifica, sei nel posto giusto. In questa guida non ci limiteremo a elencarti le carte: abbiamo analizzato le partite dei finalisti dei principali tornei per spiegarti perché queste liste vincono.
Dalla flessibilità letale di Kai'Sa (vincitrice del torneo) alla resilienza di Master Yi, passando per le strategie di controllo di Sett e le insidie di Teemo, ecco le "build" definitive che stanno dominando il gioco competitivo attuale.
Mazzo S-Tier 1: Kai'Sa (Campione Nazionale)
Questa è la lista che ha vinto tutto: è un mazzo che definiremmo "proattivo e flessibile". Non cerca di vincere al turno 4, ma imposta un controllo del campo che logora l'avversario, per poi chiudere con una Kai'Sa potenziata o un Darius travolgente.
L'obiettivo è guadagnare tempo: le prime fasi del gioco si concentrano sull'uso di Ravenbloom Student e Watchful Sentry per generare valore e controllare le minacce iniziali. La vera forza del mazzo risiede nel suo pacchetto di magie: Stupefy, Hextech Ray e Falling Star offrono risposte a quasi ogni cosa.
Le carte Time Warp e Icathian Rain sono le condizioni di vittoria secondarie, capaci di generare un vantaggio enorme. Una delle tattiche più usate è quella di non puntare tutto su Kai'Sa - Survivor: spesso è meglio usarla come esca per le rimozioni avversarie, sapendo di avere Darius - Trifarian o il Thousand-Tailed Watcher come minacce secondarie.
Carte Chiave della Build
- Kai'Sa - Survivor: Un potente strumento di controllo.
- Time Warp: La carta che ribalta le partite, offrendo un turno extra per trovare la letalità.
- Falling Star / Stupefy: Il pacchetto di "removal" e "tempo" che ti permette di arrivare al late game.
- Darius - Trifarian: Il "Piano B" che spesso diventa il "Piano A". Una finisher brutale.
Lista Kai'Sa
Legend
- x1 Kai'Sa - Daughter of the Void (#OGN-247)
Main Deck
- x3 Cleave (#OGN-004)
- x3 Hextech Ray (#OGN-009)
- x3 Stupefy (#OGN-095)
- x3 Retreat (#OGN-104)
- x3 Falling Star (#OGN-029)
- x2 Icathian Rain (#OGN-248)
- x2 Time Warp (#OGN-122)
- x1 Pouty Poro (#OGN-013)
- x3 Watchful Sentry (#OGN-096)
- x3 Ravenbloom Student (#OGN-103)
- x3 Lecturing Yordle (#OGN-087)
- x3 Noxus Hopeful (#OGN-012)
- x2 Kai'Sa - Survivor (#OGN-039)
- x3 Darius - Trifarian (#OGN-027)
- x3 Thousand-Tailed Watcher (#OGN-116)
Rune
- x5 Mind Rune (#OGN-089)
- x7 Fury Rune (#OGN-007)
Battlefield
- x1 Grove of the God-Willow (#OGN-280)
- x1 Startipped Peak (#OGN-288)
- x1 The Dreaming Tree (#OGN-292)
Side Board
- x2 Smoke Screen (#OGN-093)
- x2 Void Seeker (#OGN-024)
- x2 Thermo Beam (#OGN-022)
- x1 Progress Day (#OGN-114)
- x1 Mega-Mech (#OGN-088)
Mazzo S-Tier 2: Master Yi (Runner-Up)
Se il mazzo di Kai'Sa è flessibilità, quello di Master Yi è potenza bruta e resilienza. Questa lista (runner-up al National Open) è l'evoluzione dei mazzi "midrange" e si concentra su un'unica, terrificante strategia: costruire un Master Yi o un Whiteflame Protector così grandi e protetti da essere inarrestabili.
L'obiettivo è resistere alle prime ondate con unità solide come Stalwart Poro e Pit Rookie, per poi giocare una minaccia (Master Yi o Whiteflame) e proteggerla a ogni costo con Defy, Charm e Zhonya's Hourglass.
Un consiglio pratico è che molti giocatori perdono usando le protezioni troppo presto. Il segreto è la pazienza: non serve usare Defy sulla prima rimozione, ma aspettare che l'avversario investa più risorse. L'obiettivo è creare un "2-per-1" a nostro favore.
Carte Chiave della Build
- Master Yi - Honed / Whiteflame Protector: Le condizioni di vittoria. Vanno giocate solo quando hai il mana per proteggerle.
- Deadbloom Predator: Una minaccia incredibile che può vincere le partite da sola se non viene gestita.
- Defy / Discipline: Il cuore della resilienza del mazzo, usati per proteggere le tue minacce chiave.
- Zhonya's Hourglass: La risposta definitiva per "saltare" un turno di pericolo e preparare il contrattacco.
Lista Master Yi
Legend
- x1 Wuju Bladesman - Starter (#OGS-019)
Main Deck
- x3 Clockwork Keeper (#OGN-044)
- x3 Stalwart Poro (#OGN-052)
- x3 Pit Rookie (#OGN-136)
- x2 First Mate (#OGN-132)
- x3 Qiyana - Victorious (#OGN-155)
- x2 Tasty Faefolk (#OGN-075)
- x1 Master Yi - Honed (#OGS-009)
- x3 Whiteflame Protector (#OGN-082)
- x1 Deadbloom Predator (#OGN-161)
- x2 En Garde (#OGN-046)
- x3 Defy (#OGN-045)
- x3 Charm (#OGN-043)
- x1 Sabotage (#OGN-156)
- x3 Discipline (#OGN-058)
- x1 Rune Prison (#OGN-050)
- x1 Confront (#OGN-129)
- x3 Find Your Center (#OGN-047)
- x2 Zhonya's Hourglass (#OGN-077)
Rune
- x6 Body Rune (#OGN-126)
- x6 Calm Rune (#OGN-042)
Battlefield
- x1 Grove of the God-Willow (#OGN-280)
- x1 Obelisk of Power (#OGN-284)
- x1 Vilemaw's Lair (#OGN-295)
Side Board
- x2 Unyielding Spirit (#OGN-145)
- x1 Sabotage (#OGN-156)
- x2 Catalyst of Aeons (#OGN-138)
- x1 Primal Strength (#OGN-154)
- x1 Tasty Faefolk (#OGN-075)
- x1 Deadbloom Predator (#OGN-161)
Mazzo A-Tier 1: Sett (Top 19 Nazionale)
Questa lista, che ha raggiunto la Top 19 al National Open, è la scelta perfetta per i giocatori che amano dominare il campo da gioco e rispondere colpo su colpo. È un mazzo che vince logorando l'avversario e distruggendo ogni sua risorsa.
La strategia (Expertise) è chiara: usare un arsenale di magie di controllo come Showstopper, Wallop e Facebreaker per annientare le minacce nemiche. Le unità come Cithria of Cloudfield e Pit Rookie servono a "stallare" (prendere tempo) nelle prime fasi. La partita si vince grazie a minacce dirompenti nelle fasi finali della partita come Fiora - Victorious (che deve essere rimossa o vince da sola) e Lee Sin - Centered, che potenzia gli alleati.
L'errore più comune in questo caso è essere troppo passivi: questo mazzo sembra difensivo, ma in realtà cerca attivamente di creare un vantaggio sul campo. Showstopper è una delle tue carte migliori: non aver paura di usarla anche se nel campo di battaglia c'è solo un'unità nemica se è la minaccia giusta. Il tuo obiettivo è arrivare al late-game con più carte in mano dell'avversario, e poi chiudere con Sett.
Carte Chiave della Build
- Showstopper: La carta più forte del mazzo, soprattutto visto il costo.
- Sett (tutte le versioni): Il cuore del mazzo. Funziona sia da minaccia (Kingpin, Brawler) sia da motore di gioco (The Boss).
- Fiora - Victorious / Lee Sin - Centered: Le tue condizioni di vittoria secondarie. Forzano l'avversario a reagire, consumando le sue risorse.
- Pacchetto Control (Wallop, Facebreaker, Sabotage): Gli strumenti che ti permettono di sopravvivere e di smontare la strategia nemica.
Lista Sett
Legend
- x1 Sett - The Boss (#OGN-269)
Main Deck
- x2 Sabotage (#OGN-156)
- x3 Showstopper (#OGN-270)
- x1 Challenge (#OGN-128)
- x2 Wallop (#OGN-146)
- x3 Hidden Blade (#OGN-213)
- x2 Facebreaker (#OGN-220)
- x3 Call to Glory (#OGN-207)
- x1 Divine Judgment (#OGN-244)
- x3 Pit Rookie (#OGN-136)
- x3 Cithria of Cloudfield (#OGN-139)
- x3 Soaring Scout (#OGN-216)
- x1 First Mate (#OGN-132)
- x2 Kinkou Monk (#OGN-141)
- x3 Fiora - Victorious (#OGN-232)
- x3 Sett - Kingpin (#OGN-240a)
- x1 Sett - Brawler (#OGN-164a)
- x3 Lee Sin - Centered (#OGN-151a)
- x1 Arena Bar (#OGN-124)
Rune
- x6 Body Rune (#OGN-126)
- x6 Order Rune (#OGN-214)
Battlefield
- x1 Monastery of Hirana (#OGN-282)
- x1 The Dreaming Tree (#OGN-292)
- x1 Windswept Hillock (#OGN-297)
Side Board
- x2 Unyielding Spirit (#OGN-145)
- x2 Salvage (#OGN-224)
- x2 Divine Judgment (#OGN-244)
- x2 Harnessed Dragon (#OGN-234)
Mazzo A-Tier 2: Viktor (Top 29 Nazionale)
Anche la lista di Viktor (29° classificato) si è fatta largo nel meta, rappresentando l'archetipo "midrange value". Questo mazzo non ha la velocità di Kai'Sa o la resilienza di Master Yi, ma vince una partita alla volta grazie a una strategia solida: generare più valore dell'avversario a ogni singolo turno.
La strategia si basa sul popolare il campo con unità a basso costo, ma ad alta efficienza, come Daring Poro, Soaring Scout e Faithful Manufactor. Queste "pedine" servono a preparare il terreno per le vere bombe del mazzo: Sprite Mother (che va in combo con altre carte del mazzo) e il Thousand-Tailed Watcher. Viktor stesso agisce come un motore di valore, generando pedine a raffica.
L'errore più comune con questo mazzo è non essere abbastanza aggressivi nel mid-game. Non stai giocando per controllare, stai giocando per sopraffare. Devi usare le tue magie di rimozione come Singularity e Cull the Weak per pulire la strada e permettere alle tue unità di colpire, accumulando un vantaggio che l'avversario non può più recuperare.
Carte Chiave della Build
- Viktor (Herald / Leader): Il motore di valore del mazzo e una minaccia costante nel tempo.
- Sprite Mother / Thousand-Tailed Watcher: Le tue condizioni di vittoria in late-game. Generano un valore immenso.
- Singularity / Cull the Weak: Il pacchetto di rimozioni premium che ti permette di controllare il campo.
- Riptide Rex: Il pezzo per la pulizia finale.
Lista Viktor
Legend
- x1 Viktor - Herald of the Arcane (#OGN-265)
Main Deck
- x1 Blastcone Fae (#OGN-097)
- x3 Daring Poro (#OGN-210)
- x3 Soaring Scout (#OGN-216)
- x3 Faithful Manufactor (#OGN-211)
- x2 Lecturing Yordle (#OGN-087)
- x2 Vanguard Captain (#OGN-218)
- x2 Cruel Patron (#OGN-208)
- x2 Sprite Mother (#OGN-106)
- x1 Viktor - Leader (#OGN-246)
- x1 Machine Evangel (#OGN-239)
- x1 Riptide Rex (#OGN-092)
- x2 Thousand-Tailed Watcher (#OGN-116)
- x1 Retreat (#OGN-104)
- x3 Cull the Weak (#OGN-209)
- x3 Hidden Blade (#OGN-213)
- x1 Facebreaker (#OGN-220)
- x1 Consult the Past (#OGN-083)
- x1 Falling Comet (#OGN-085)
- x2 Imperial Decree (#OGN-221)
- x3 Singularity (#OGN-105)
- x2 Grand Stratagem (#OGN-233)
Rune
- x5 Mind Rune (#OGN-089)
- x7 Order Rune (#OGN-214)
Battlefield
- x1 The Arena's Greatest (#OGN-290)
- x1 Trifarian War Camp (#OGN-294)
- x1 Vilemaw's Lair (#OGN-295)
Side Board
- x2 Shen - Kinkou (#OGN-241)
- x1 Sprite Mother (#OGN-106)
- x2 Leona - Determined (#OGN-238)
- x1 Vengeance (#OGN-229)
- x2 Machine Evangel (#OGN-239)
Mazzo A-Tier 3: Teemo (Top 30 Nazionale)
Mentre i vertici della classifica sono dominati da forza e controllo, la lista di Teemo (Top 30) dimostra che nel meta di Riftbound TCG c'è spazio anche per la strategia più subdola: le "trappole". Questo è un archetipo "combo-control", una scelta per giocatori che preferiscono vincere con l'ingegno piuttosto che con la forza.
L'obiettivo non è vincere gli scambi in campo, ma sopravvivere. Il mazzo punta a difendersi con unità fastidiose come Ravenbloom Student e Traveling Merchant, e a guadagnare tempo con magie di controllo come Stupefy e Gust. La vera condizione di vittoria è Teemo stesso che, protetto da magie come Flash, riempie il campo di trappole fino a renderlo letale.
L'errore fatale è giocare Teemo troppo presto e senza protezione. Teemo è un "parafulmine": l'avversario gli lancerà contro ogni rimozione. Il segreto è giocare d'attesa, accumulare difese e lanciare Teemo solo quando si ha il mana per proteggerlo, trasformando la partita in una corsa contro il tempo. Dr. Mundo - Expert agisce da "muro" difensivo per assorbire i colpi mentre Teemo fa il suo lavoro.
Carte Chiave della Build
- Teemo (Swift Scout / Scout): Il cuore e l'anima del mazzo.
- Stacked Deck / Guerilla Warfare: Le carte che attivano e potenziano la tua strategia di trappole.
- Dr. Mundo - Expert: La tua linea difensiva principale. Un'unità solida che richiede una risposta.
- Stupefy / Gust: Il tuo pacchetto di "tempo" e controllo. Fondamentale per sopravvivere all'assalto nemico.
- Invert Timelines: La carta "jolly" ad alto costo, capace di ribaltare una partita se usata al momento giusto.
Lista Teemo
Legend
- x1 Teemo - Swift Scout (#OGN-263)
Main Deck
- x3 Stupefy (#OGN-095)
- x3 Gust (#OGN-169)
- x3 Stacked Deck (#OGN-183)
- x2 Convergent Mutation (#OGN-108)
- x3 Fight or Flight (#OGN-168)
- x3 Ride the Wind (#OGN-173)
- x1 Guerilla Warfare (#OGN-264)
- x1 Flash (#OGS-011)
- x2 Sprite Call (#OGN-094)
- x2 Invert Timelines (#OGN-201)
- x2 Consult the Past (#OGN-083)
- x3 Ravenbloom Student (#OGN-103)
- x3 Traveling Merchant (#OGN-185)
- x1 Teemo - Scout (#OGN-197)
- x2 Tideturner (#OGN-199)
- x3 Dr. Mundo - Expert (#OGN-109)
- x3 Scrapheap (#OGN-182)
Rune
- x7 Chaos Rune (#OGN-166)
- x5 Mind Rune (#OGN-089)
Battlefield
- x1 Aspirant's Climb (#OGN-276)
- x1 The Dreaming Tree (#OGN-292)
- x1 Zaun Warrens (#OGN-298)
Side Board
- x3 Retreat (#OGN-104)
- x1 Flash (#OGS-011)
- x1 Convergent Mutation (#OGN-108)
- x2 Rebuke (#OGN-172)
- x1 Invert Timelines (#OGN-201)
Dalla lista mancano ovviamente importanti Leggende come Ahri e Annie, parimerito con i nostri ultimi 3, che però abbiamo escluso dalla lista in quanto pensiamo che le sideboard dei mazzi sopra citati riescano a tenergli testa bene.