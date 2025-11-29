Riftbound: i mazzi più forti nel meta di Origins del gioco di carte di League of Legends

Dalla flessibilità letale di Kai'Sa (vincitrice del torneo) alla resilienza di Master Yi, passando per le strategie di controllo di Sett e le insidie di Teemo , ecco le "build" definitive che stanno dominando il gioco competitivo attuale.

Se stai cercando i migliori mazzi di Riftbound per ottimizzare le tue performance e scalare la classifica , sei nel posto giusto. In questa guida non ci limiteremo a elencarti le carte: abbiamo analizzato le partite dei finalisti dei principali tornei per spiegarti perché queste liste vincono.

Il meta di Riftbound ha finalmente un volto definito: dopo mesi di sperimentazione, il recente National Open (con un montepremi da ben 30.000$) ha tracciato una linea netta tra i mazzi "divertenti" e quelli costruiti per vincere. I migliori giocatori al mondo hanno mostrato che, per competere ai massimi livelli, serve una sinergia perfetta tra controllo, velocità ed economia.

Le carte Time Warp e Icathian Rain sono le condizioni di vittoria secondarie, capaci di generare un vantaggio enorme. Una delle tattiche più usate è quella di non puntare tutto su Kai'Sa - Survivor: spesso è meglio usarla come esca per le rimozioni avversarie, sapendo di avere Darius - Trifarian o il Thousand-Tailed Watcher come minacce secondarie.

L'obiettivo è guadagnare tempo: le prime fasi del gioco si concentrano sull'uso di Ravenbloom Student e Watchful Sentry per generare valore e controllare le minacce iniziali. La vera forza del mazzo risiede nel suo pacchetto di magie: Stupefy, Hextech Ray e Falling Star offrono risposte a quasi ogni cosa.

Questa è la lista che ha vinto tutto: è un mazzo che definiremmo "proattivo e flessibile". Non cerca di vincere al turno 4, ma imposta un controllo del campo che logora l'avversario, per poi chiudere con una Kai'Sa potenziata o un Darius travolgente.

Mazzo S-Tier 2: Master Yi (Runner-Up)

Se il mazzo di Kai'Sa è flessibilità, quello di Master Yi è potenza bruta e resilienza. Questa lista (runner-up al National Open) è l'evoluzione dei mazzi "midrange" e si concentra su un'unica, terrificante strategia: costruire un Master Yi o un Whiteflame Protector così grandi e protetti da essere inarrestabili.

L'obiettivo è resistere alle prime ondate con unità solide come Stalwart Poro e Pit Rookie, per poi giocare una minaccia (Master Yi o Whiteflame) e proteggerla a ogni costo con Defy, Charm e Zhonya's Hourglass.

Un consiglio pratico è che molti giocatori perdono usando le protezioni troppo presto. Il segreto è la pazienza: non serve usare Defy sulla prima rimozione, ma aspettare che l'avversario investa più risorse. L'obiettivo è creare un "2-per-1" a nostro favore.

Carte Chiave della Build

Master Yi - Honed / Whiteflame Protector : Le condizioni di vittoria. Vanno giocate solo quando hai il mana per proteggerle.

: Le condizioni di vittoria. Vanno giocate solo quando hai il mana per proteggerle. Deadbloom Predator : Una minaccia incredibile che può vincere le partite da sola se non viene gestita.

: Una minaccia incredibile che può vincere le partite da sola se non viene gestita. Defy / Discipline : Il cuore della resilienza del mazzo, usati per proteggere le tue minacce chiave.

: Il cuore della resilienza del mazzo, usati per proteggere le tue minacce chiave. Zhonya's Hourglass: La risposta definitiva per "saltare" un turno di pericolo e preparare il contrattacco.

Le carte del Deck Master Yi

Lista Master Yi

Legend

x1 Wuju Bladesman - Starter (#OGS-019)

Main Deck

x3 Clockwork Keeper (#OGN-044)

x3 Stalwart Poro (#OGN-052)

x3 Pit Rookie (#OGN-136)

x2 First Mate (#OGN-132)

x3 Qiyana - Victorious (#OGN-155)

x2 Tasty Faefolk (#OGN-075)

x1 Master Yi - Honed (#OGS-009)

x3 Whiteflame Protector (#OGN-082)

x1 Deadbloom Predator (#OGN-161)

x2 En Garde (#OGN-046)

x3 Defy (#OGN-045)

x3 Charm (#OGN-043)

x1 Sabotage (#OGN-156)

x3 Discipline (#OGN-058)

x1 Rune Prison (#OGN-050)

x1 Confront (#OGN-129)

x3 Find Your Center (#OGN-047)

x2 Zhonya's Hourglass (#OGN-077)

Rune

x6 Body Rune (#OGN-126)

x6 Calm Rune (#OGN-042)

Battlefield

x1 Grove of the God-Willow (#OGN-280)

x1 Obelisk of Power (#OGN-284)

x1 Vilemaw's Lair (#OGN-295)

Side Board