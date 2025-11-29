Valorant: ricariche da 35€ e 50€ in sconto su Instant Gaming

Per tutti i giocatori di Valorant che vogliono ampliare la propria collezione di skin, pass battaglia e contenuti estetici, Instant Gaming offre un'interessante promozione su due delle ricariche più acquistate: 35€ e 50€, rispettivamente equivalenti a 3650 e 5350 Valorant Points. Un'opportunità utile per risparmiare e prepararsi ai nuovi contenuti previsti da Riot nei prossimi mesi. Il pacchetto è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Durante l'intera durata delle offerte, dal 28 novembre al 1° dicembre, Instant Gaming renderà ancora più entusiasmante l'esperienza di acquisto: ogni ora verrà rimborsato integralmente un carrello, selezionato casualmente tra quelli completati nel corso dei saldi.