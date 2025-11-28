0

Nintendo Switch: sconti su carte e abbonamenti per il Black Friday su Instant Gaming

Le offerte Nintendo per il Black Friday non si fanno attendere: su Instant Gaming trovate le ricariche e gli abbonamenti digitali per Nintendo Switch a prezzi scontati.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   28/11/2025
Nintendo eShop

La Carta Nintendo eShop da 25€ è acquistabile in sconto su Instant Gaming per il Black Friday a 22,79€, mentre quella da 50€ scende a 45,29€. Entrambe sono perfette per ricaricare il proprio account Nintendo in pochi secondi, senza dover usare carte di credito o altri metodi complicati. Se invece vi serve l'online per giocare con gli amici o accedere ai titoli classici, l'abbonamento Nintendo Switch Online di 12 mesi (individuale) è disponibile a 14,69€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino, che diventano 17,92€ con l'IVA italiana. Il pacchetto è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.

Carte ricaricabili in sconto per il Black Friday

Le carte digitali da 25€ e 50€ sono un'ottima soluzione per fare acquisti rapidi sull'eShop, senza inserire dati sensibili o per fare un regalo semplice e immediato. Anche l'abbonamento online è un must per chi vuole accedere al multiplayer, ai salvataggi cloud e al catalogo di giochi classici. Il tutto con download immediato, da riscattare in pochi clic.

#Sconti
