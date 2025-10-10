NVIDIA domina ancora l’AI, ma i chip personalizzati cambiano le regole del gioco

A rafforzare ulteriormente questa posizione è l'ecosistema CUDA , ormai divenuto lo standard per gli sviluppatori, e che garantisce a NVIDIA un vantaggio competitivo difficile da eguagliare . Tuttavia, secondo Rahul Sen Sharma, presidente e co-CEO di Indxx, il mercato sta evolvendo: l'ascesa dei chip AI personalizzati (ASIC) sta aprendo la strada a nuovi attori e a un futuro più diversificato.

NVIDIA continua a dominare incontrastata il settore dei chip AI , detenendo circa l' 86% del mercato GPU nel 2025 . I suoi processori, in particolare la serie Blackwell, sono oggi il punto di riferimento per l'addestramento e l'inferenza dei modelli di intelligenza artificiale.

NVIDIA: collaborazione con altre aziende

Sempre più aziende tecnologiche, come OpenAI in collaborazione con Broadcom, Google, Amazon, Microsoft e Meta, stanno sviluppando chip su misura per ottimizzare i costi e ridurre la dipendenza da NVIDIA. I nuovi ASIC di Broadcom e OpenAI, realizzati con processo TSMC a 3 nanometri, saranno impiegati inizialmente nei data center di OpenAI, seguendo l'esempio di soluzioni interne come TPU, Trainium, Athena e MTIA.

Il principale motore di questa tendenza è la ricerca di un miglior rapporto costo-prestazioni. Le grandi aziende cloud - AWS, Google, Microsoft e Meta - non inseguono più soltanto la potenza assoluta, ma puntano a ridurre i costi energetici e di gestione. I chip personalizzati, più efficienti dei processori general-purpose, possono ridurre i consumi fino al 30%.