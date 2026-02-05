Wolfeinstein 3? Prima o poi si farà, dice il capo di MachineGames

Jerk Gustafsson, studio director di MachineGames, ha detto che Wolfenstein 3 prima o poi si farà: sebbene sia stato finora occupato con altri progetti, lo studio è assolutamente determinato a tornare sulla serie che lo ha reso celebre.

"La nostra intenzione è sempre stata quella di tornare su Wolfenstein", ha spiegato Gustafsson nel corso di un'intervista. "Vogliamo completare la trilogia. Quando? Non posso dirlo: può essere ora, può essere più avanti, ma non abbiamo finito con questa serie. È tutto ciò che posso dire."

Certo, gli attuali tempi di sviluppo non concedono grandi margini. "Ci sono tante cose che mi piacerebbe fare, ma sto diventando vecchio e dunque non avrò modo di realizzare che un certo numero di giochi", ha continuato lo studio director.

"Ormai ci vuole molto tempo per produrre un videogame: se ne pubblichiamo uno ogni quattro anni, allora magari lavorerò ad altri due titoli, forse anche tre se sarò fortunato."