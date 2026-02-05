0

Wolfeinstein 3? Prima o poi si farà, dice il capo di MachineGames

Jerk Gustafsson, studio director di MachineGames, ha detto che Wolfenstein 3 prima o poi si farà: è una questione di quando, non di se.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/02/2026
Il protagonista della serie Wolfenstein, B.J. Blazkowicz

Jerk Gustafsson, studio director di MachineGames, ha detto che Wolfenstein 3 prima o poi si farà: sebbene sia stato finora occupato con altri progetti, lo studio è assolutamente determinato a tornare sulla serie che lo ha reso celebre.

"La nostra intenzione è sempre stata quella di tornare su Wolfenstein", ha spiegato Gustafsson nel corso di un'intervista. "Vogliamo completare la trilogia. Quando? Non posso dirlo: può essere ora, può essere più avanti, ma non abbiamo finito con questa serie. È tutto ciò che posso dire."

Certo, gli attuali tempi di sviluppo non concedono grandi margini. "Ci sono tante cose che mi piacerebbe fare, ma sto diventando vecchio e dunque non avrò modo di realizzare che un certo numero di giochi", ha continuato lo studio director.

Wolfenstein 3 è in sviluppo, per varie fonti, ma potrebbe esserci anche altro da MachineGames Wolfenstein 3 è in sviluppo, per varie fonti, ma potrebbe esserci anche altro da MachineGames

"Ormai ci vuole molto tempo per produrre un videogame: se ne pubblichiamo uno ogni quattro anni, allora magari lavorerò ad altri due titoli, forse anche tre se sarò fortunato."

Una parentesi brillante

A poche ore dall'annuncio della data di uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2, non c'è dubbio che MachineGames abbia momentaneamente accantonato Wolfenstein per dedicarsi però a un progetto di grande spessore e rilevanza, come appunto la trasposizione delle avventure di Indiana Jones.

A giudicare dal successo de L'Antico Cerchio, abbiamo pochi dubbi in merito alla possibilità che la saga continui con nuovi episodi, ed è probabilmente a questo che si riferisce Gustafsson quando parla del tempo disponibile e degli impegni prima di tornare alle vicende di B.J. Blazkowicz.

#Bethesda
