Wolfeinstein 3? Prima o poi si farà, dice il capo di MachineGames

Jerk Gustafsson, studio director di MachineGames, ha detto che Wolfenstein 3 prima o poi si farà: sebbene sia stato finora occupato con altri progetti, lo studio è assolutamente determinato a tornare sulla serie che lo ha reso celebre.
"La nostra intenzione è sempre stata quella di tornare su Wolfenstein", ha spiegato Gustafsson nel corso di un'intervista. "Vogliamo completare la trilogia. Quando? Non posso dirlo: può essere ora, può essere più avanti, ma non abbiamo finito con questa serie. È tutto ciò che posso dire."
Certo, gli attuali tempi di sviluppo non concedono grandi margini. "Ci sono tante cose che mi piacerebbe fare, ma sto diventando vecchio e dunque non avrò modo di realizzare che un certo numero di giochi", ha continuato lo studio director.
"Ormai ci vuole molto tempo per produrre un videogame: se ne pubblichiamo uno ogni quattro anni, allora magari lavorerò ad altri due titoli, forse anche tre se sarò fortunato."
Una parentesi brillante
A poche ore dall'annuncio della data di uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2, non c'è dubbio che MachineGames abbia momentaneamente accantonato Wolfenstein per dedicarsi però a un progetto di grande spessore e rilevanza, come appunto la trasposizione delle avventure di Indiana Jones.
A giudicare dal successo de L'Antico Cerchio, abbiamo pochi dubbi in merito alla possibilità che la saga continui con nuovi episodi, ed è probabilmente a questo che si riferisce Gustafsson quando parla del tempo disponibile e degli impegni prima di tornare alle vicende di B.J. Blazkowicz.