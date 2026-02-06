La prossima Xbox integrerà anche Epic Games Store, dice la stessa Epic Games

Considerando che la prossima Xbox dovrebbe essere un ibrido tra console e PC , la cosa è in effetti naturale ed era stata accennata dalla stessa Microsoft in passato, parlando del nuovo hardware destinato a rappresentare un cambiamento consistente del paradigma attuale, ma in questo caso è lo stesso Allison di Epic Games a confermare il supporto, o quantomeno la volontà di esserci.

Sembra arrivare la conferma che la prossima Xbox integrerà al suo interno anche l'accesso a Epic Games Store , e la cosa arriva dalla stessa Epic Games, con il responsabile del marketplace, Steve Allison , a riferire che il supporto alla console è previsto al lancio.

L'intenzione di Epic Games è di esserci "dal day one"

"Abbiamo decisamente intenzione di essere presenti sul nuovo hardware per Xbox, perché, a meno che la loro politica o posizione al riguardo non cambi, ci stanno dicendo che lo accoglieranno con favore", ha riferito Allison nell'intervista pubblicata da GameFile.



"E noi ci saremo, fin dal primo giorno. Questo probabilmente ci richiederà di soddisfare qualsiasi loro requisito, creando una sorta di software che lo supporti", ha spiegato il responsabile di Epic Games Store.

Si tratterebbe di una sorta di evoluzione naturale di quanto sta accadendo già con Xbox ROG Ally in termini di interfaccia, sebbene la situazione della nuova Xbox sia diversa, in quanto dovrebbe unire anche tutto il mondo console Xbox precedente.

Questo dovrebbe avvenire attraverso il nuovo system on chip elaborato in collaborazione con AMD e che sembra sia identificato come "Magnus": un grosso pezzo di silicio che dovrebbe garantire la compatibilità totale con l'attuale generazione Xbox Series X|S, compresa la loro retro-compatibilità, e funzionare anche contemporaneamente come hardware da PC.

Interessante anche l'accenno al fatto che Epic Games Store possa fornire un certo supporto specifico in termini di adattamento dello store, forse in termini di interfaccia, cosa che potrebbe riguardare anche gli altri store, ma rimaniamo comunque in attesa di informazioni più precise al riguardo.