Fallout: New Vegas alla fine piacque ai giocatori, ma Obsidian ci ha messo anni a capirlo

A parlarne è Josh Sawyer, studio design director presso Obsidian , che ha parlato con Game Informer.

Se oggigiorno diciamo " Fallout: New Vegas ", una piccola folla di fan si alza in piedi e urla il proprio amore per l'opera di Obsidian. La verità, però, è che per anni e anni il videogioco non fu così amato e gli autori stessi non comprensero per lungo tempo che ai giocatori erano piaciute certe scelte di design.

Cosa ha detto Obsidian su Fallout New Vegas

Sawyer ha spiegato: "New Vegas non fu particolarmente ben accolto quando fu pubblicato. Era pieno di bug e sia i giocatori che i critici hanno affermato che avevamo riutilizzato troppo da Fallout 3.

Il director ha continuato affermando: "Ci sono voluti cinque anni alla community per apprezzare il videogioco e forse qualche altro anno per noi per iniziare a considerare che ai giocatori sono davvero piaciute le scelte di design che abbiamo realizzato."

Al discorso si è unito anche John Gonzalez, lead creative designer di New Vegas, che ha affermato: "Ho giocato molto a Fallout 3 e penso che Bethesda meriti grandi riconoscimenti per aver preso un gioco isometrico e averlo trasformato in una esperienza a mondo aperto, immersiva e in prima persona". A suo dire, il lavoro dietro questo tipo di trasformazione è notevole.

"Penso che ciò che trovi in New Vegas sia una esperienza in pieno stile Obsidian. Si tratta di dare al giocatore un enorme potere sulla narrazione. Quindi, penso che se è qualcosa che può piacerti, allora penserai che New Vegas è il miglior gioco della serie". Il sottintenso è che se non ti interessa avere potere sulla storia, potresti preferire altri capitoli.

Infine, se vi domandate perché Fallout 3 è grigio-verde e oscuro, è una conseguenza dello stile di TES 4: Oblivion.