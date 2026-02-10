Samsung aggiorna Samsung Care+: più riparazioni per smartphone e PC, anche in Italia

L'offerta di Samsung Care+ ora prevede una copertura illimitata contro i danni accidentali , un aspetto che modifica l'approccio precedente, caratterizzato da limiti nel numero di interventi o condizioni più stringenti. Questa protezione include riparazioni per urti, cadute e guasti che impediscono l'uso corretto del dispositivo garantendo interventi certificati Samsung. Il costo del sovrapprezzo per ciascuna riparazione è stato uniformato e semplificato per tutti i tipi di danno, ma resta soggetto alle condizioni del piano e al modello del dispositivo.

Samsung ha cambiato i termini di Samsung Care+, il servizio di protezione per i propri dispositivi, introducendo modifiche che ampliano copertura, assistenza e opzioni di pagamento in 17 paesi europei , Italia inclusa. Le novità riguardano sia la gestione dei danni accidentali sia la flessibilità delle polizze, con l'obiettivo di adattarsi a un uso sempre più intenso e internazionale dei dispositivi tecnologici.

Le novità di Samsung Care+

Una delle principali novità riguarda l'assistenza senza limiti geografici. Samsung Care+ ha eliminato il precedente limite di viaggio di 60 giorni, permettendo ai clienti di accedere ai servizi di riparazione sia nel proprio paese di residenza sia all'estero. Dove disponibili, i centri di assistenza autorizzati Samsung offrono riparazioni rapide con pezzi originali. Le richieste di intervento possono essere presentate online o per telefono, con assistenza disponibile tutti i giorni a qualsiasi ora. "Poiché i nostri clienti fanno sempre più affidamento sui loro dispositivi ogni giorno, le loro aspettative in termini di protezione si sono evolute", ha commentato Sangwook Chun, Responsabile Samsung Care+, Mobile eXperience Business, di Samsung Electronics. "Abbiamo aggiornato Samsung Care+ per includere riparazioni illimitate e aggiunto più centri d'assistenza in tutta Europa, per aiutare i nostri clienti a ottenere il massimo dai loro dispositivi Galaxy, ovunque li porti la vita. Rimaniamo impegnati a fornire un'esperienza incentrata sul cliente che sia in linea con le esigenze e le aspettative dei nostri clienti europei".

Per facilitare l'accesso ai servizi, Samsung ha ampliato la rete dei centri di riparazione: sono stati aperti 175 nuovi punti dedicati agli utenti di Samsung Care+, un numero destinato ad aumentare nel tempo. In alternativa all'assistenza in sede, Samsung offre anche la possibilità di riparazione tramite invio del dispositivo, con organizzazione della spedizione andata e ritorno direttamente da parte dell'azienda per ridurre i tempi di fermo.

Le modifiche introdotte riguardano anche la garanzia estesa per guasti meccanici ed elettrici che si manifestassero dopo il periodo di garanzia standard. In questi casi, Samsung Care+ copre la riparazione per tutta la durata della polizza. Una particolare attenzione è riservata alla batteria: se durante la copertura essa dovesse scendere sotto l'80 percento della capacità originale, è prevista la sostituzione gratuita con test di prestazione da parte dei tecnici certificati.

La flessibilità nei piani di pagamento è un altro elemento di rilievo delle novità. Samsung Care+ offre ora l'opzione di sottoscrivere una copertura mensile fino a un massimo di 60 mesi, con la possibilità di interrompere la polizza in qualsiasi momento. Chi preferisce un impegno definito può scegliere una copertura biennale con pagamento anticipato.

In aggiunta alle protezioni principali, gli utenti possono optare per un'estensione che include la copertura contro furti e smarrimenti (non disponibile su PC). In caso di reclamo approvato, Samsung garantisce la spedizione di un dispositivo sostitutivo entro 48 ore, riducendo l'impatto sulla quotidianità dell'utente. Per attivare questa copertura è richiesto l'uso di Samsung Knox Guard, uno strumento che permette il blocco remoto del dispositivo per salvaguardare i dati personali e impedirne l'uso non autorizzato.

I servizi e le opzioni di Copertura contro furto e smarrimento hanno limiti specifici secondo il paese e il tipo di dispositivo e richiedono l'adesione a condizioni precise all'inizio della polizza. Alcune limitazioni si applicano a PC e a determinate aree geografiche dove il servizio non è disponibile, in linea con le normative locali.