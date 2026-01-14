Fallout 3 e New Vegas Remastered riemergono da alcuni indizi su Steam

Considerando che almeno Fallout 3 Remastered dovrebbe essere previsto a breve, è possibile che il suo arrivo sia preceduto da alcuni movimenti sospetti su Steam, come quelli rilevati in questi giorni.

Alcuni comportamenti anomali di Steam fanno pensare che la piattaforma stia celando possibili indizi sull'arrivo di Fallout 3 e Fallout: New Vegas Remastered , due titoli che continuano ad emergere nelle recenti voci di corridoio come in lavorazione presso Xbox Game Studios.

Le strane anomalie di Steam

Su Reddit sono comparse alcune segnalazioni particolari, come quella dell'utente "Homer4a10" che ha cercato di pubblicare delle recensioni per Fallout 3 e Fallout: New Vegas ricevendo però uno strano errore in risposta.



A quanto pare, il sistema ha risposto invitando ad attendere l'uscita del gioco prima di poter lasciare una recensione, rendendo impossibile la pubblicazione e rappresentando un caso strano, visto che le versioni originali sono disponibili da tempo.

Questo potrebbe far pensare a una sorta di accavallamento con prodotti in arrivo che potrebbero sostituire quelli vecchi o rappresentare slot similari nel catalogo.

Altra questione strana è quella sollevata dall'utente "Excellent-Court-9375", che ha notato come effettuando la ricerca per franchise, Steam restituisca 12 giochi elencandone però solo 10, quelli già noti, facendo pensare che ce ne siano altri due nascosti ancora da annunciare.

Questa faccenda a dire il vero non torna, al momento: se si effettua la ricerca il sistema rileva infatti solo 10 giochi completi, ovvero quelli già noti, dunque non è chiaro se si tratti di una segnalazione falsa o se ci sia effettivamente stata un'incongruenza momentanea in Steam, che potrebbe nascondere qualcosa.