PlayStation pare abbia rimosso oltre 1000 giochi spam, bannando uno dei maggiori editori di shovelware

Continua la lotta agli shovelware che imperversano su PlayStation Store, con Sony che pare abbia completamente rimosso il catalogo di uno dei maggiori editori di giochi spam sulla piattaforma, portando alla cancellazione di oltre 1000 titoli di questo tipo.
Secondo varie segnalazioni, pare che Sony abbia totalmente rimosso da PlayStation Store i giochi dell'editore tedesco ThiGamesDE, considerato uno dei maggiori publisher in ambito di shovelware, che in queste ore in effetti non compare più tra i produttori presenti sulla piattaforma online di Sony.
Si tratta dell'etichetta responsabile di grandi classici come The Jumping Spaghetti e The Jumping Ice Cube, giochi semplicissimi che vengono sostanzialmente replicati e pubblicati con lo stampino sulle piattaforme di distribuzione online.
Quasi 1200 giochi rimossi in un colpo solo
Con la rimozione di ThiGamesDE sarebbe stato eliminato l'intero catalogo del publisher, che ammontava alla bellezza di 1.194 giochi pubblicati, tutti del calibro di The Jumping Spaghetti o quasi, fatti in poco tempo e con spesa quasi pari a zero.
Si tratta solo di uno dei maggiori publisher attivi in questo ambito, ma la lotta agli shovelware è appena iniziata e si presenta decisamente dura, considerando la diffusione del fenomeno su tutte le piattaforme.
Di recente, Sony è finita spesso al centro di polemiche per aver direttamente promosso titoli di questo tipo, come avevamo visto tempo fa con il caso di Supermarket Shopping Simulator pubblicizzato direttamente dai canali social ufficiali di PlayStation, o con il trailer del discusso Ebola Village.
Qualcosa però sembra muoversi per cercare di contrastare il fenomeno in questione, che sta assumendo dimensioni inquietanti anche grazie al recente apporto dell'intelligenza artificiale utilizzata per creare asset come copertine ed elementi grafici dei giochi, e la presunta rimozione dei titoli di ThiGamesDE sembra indicare qualcosa.