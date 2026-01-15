Civilization 7 arriva su Apple Arcade: annunciata la data di uscita dell'Arcade Edition

Sid Meier's Civilization 7 arriva anche su Apple Arcade con una versione nuova e appositamente elaborata per le piattaforme in questione, chiamata Civilization 7: Arcade Edition, annunciata con data di uscita fissata per il 5 febbraio.
Il gioco arriverà dunque su iPhone, iPad, Apple TV e Mac e verrà lanciato direttamente all'interno del catalogo di Apple Arcade, il servizio su abbonamento della casa di Cupertino che consente di giocare a una notevole quantità di giochi liberamente, all'interno della sottoscrizione.
L'Arcade Edition porta con sé gli elementi fondamentali della versione standard di Sid Meier's Civilization 7 ma rielaborati in modo da funzionare al meglio con i dispositivi previsti, in particolare con l'uso del touch screen.
Una versione portatile
Sviluppato da Behaviour Interactive in collaborazione con Firaxis Games, Sid Meier's Civilization VII Arcade Edition permette ai giocatori di vivere tutta la profondità strategica di Civilization VII e di costruire un impero destinato a resistere alla prova del tempo.
Così come da tradizione della serie, in Sid Meier's Civilization 7 ci troviamo a plasmare l'identità di una civiltà in continua evoluzione, attraverso una notevole libertà di scelte che porta a conseguenze diverse.
I giocatori governano nei panni di uno dei tanti leader della storia e guidano il corso della propria epopea scegliendo, in ogni Era del progresso umano, una nuova civiltà che rappresenti il loro impero.
Nel gioco ci troviamo dunque a costruire città e meraviglie architettoniche per espandere il territorio, migliorare la civiltà grazie a innovazioni tecnologiche e conquistare o collaborare con le civiltà rivali mentre si esplorano i confini più remoti del mondo.
Le caratteristiche peculiari di Sid Meier's Civilization VII Arcade Edition comprendono:
- L'autentica esperienza di Civilization. Governa nei panni di uno dei tanti leader leggendari della storia in questa esperienza di Sid Meier's Civilization VII su mobile
- Esperienza mobile esclusiva: costruisci il tuo impero su iPhone e iPad
- Comandi touch intuitivi: continua a giocare anche in movimento grazie ai controlli touch fluidi su iPhone e iPad
Il gioco potrà essere scaricato dal catalogo di Apple Arcade dal 5 febbraio. Nel frattempo, Civilization VII si è aggiornato con la mega patch 1.3.0 lo scorso novembre.