Un nuovo gioco di Harry Potter in VR pare sia stato cancellato da Meta

A riportarlo è il canale Gamertag VR su YouTube, che inserisce anche questo progetto nell'operazione generale di ridimensionamento che Meta sta effettuando in ambito videoludico da un po' di tempo a questa parte, in questo caso andando a colpire un progetto che sembrava essere di notevoli dimensioni.

Sembra che Meta stia continuando a ridimensionare i propri sforzi in ambito videoludico, e di recente, secondo un presunto insider, sarebbe emerso anche il fatto che la compagnia ha recentemente cancellato un nuovo gioco di Harry Potter in VR , che poteva avere un notevole potenziale.

Un progetto molto interessante

"Meta ha cancellato diversi giochi esclusivi, uno di questi doveva essere un gioco ufficiale di Harry Potter in VR", ha riferito lo youtuber in questione. "Era in sviluppo presso Skydance", ha poi aggiunto, svelando l'identità del team responsabile.

Non ci sono altri dettagli al riguardo, tranne l'idea che un videogioco su Harry Potter da giocare attraverso i visori a realtà virtuale è qualcosa di decisamente allettante e con un notevole potenziale, come dimostra l'enorme successo riscosso nel mondo da Hogwarts Legacy.

Meta sta effettuando una notevole riduzione di personale sul fronte dei team dedicati ai videogiochi, avendo colpito con vari licenziamenti ben quattro team in quest'ultimo periodo: Twisted Pixel, Supernatural, Armature Studio e Sanzaru Games.

Nel frattempo, il mondo di Harry Potter dovrebbe comunque tornare in videogioco con Hogwarts Legacy 2, o come si chiamerà il seguito del titolo di Avalanche che è attualmente in sviluppo e sembra comprendere anche caratteristiche da RPG online.