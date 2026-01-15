I problemi di fluidità di Monster Hunter Wilds potrebbero essere causati dal check dei DLC

Per verificare questa teoria, de_Tylmarande, questo il suo nickname, ha creato una piccola mod che inganna il gioco, facendogli credere che tutti i DLC sono installati.

Un utente di Reddit afferma di aver scoperto cosa causa i problemi di prestazioni di Monster Hunter Wilds : i DLC. Più precisamente, il check continuo dei DLC installati . Sostanzialmente, più DLC si posseggono, meno il gioco sarebbe soggetto a rallentamenti improvvisi.

Verifica costante

In questo modo, il controllo continuo della presenza di DLC cessa. Da notare che la mod non sblocca contenuti di gioco, quindi l'utente non ha gli oggetti dei DLC. Semplicemente, blocca le verifiche.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Evidentemente la specifica è stata data per evitare il ban e richieste da parte degli utenti per avere la mod.

Il risultato? "Le performance hanno preso il volo. Sì, senza boost alla CPU, nella modalità Balance. Con qualsiasi impostazione. Il gioco vola."

Detto questo, de_Tylmarande ha inviato tutte le informazioni al supporto tecnico di Capcom. Considerate che è lo stesso utente che aveva aiutato Capcom a risolvere un problema di prestazioni di Dragon's Dogma 2 un paio d'anni fa.

Monster Hunter Wilds soffre di grossi problemi di prestazioni sin dal lancio. Nonostante le numerose patch pubblicate da Capcom, questi non sono mai stati risolti del tutto. Che dipendesse tutto dai DLC?