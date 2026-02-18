Monster Hunter Wilds su Steam ha ricevuto recensioni perlopiù positive dopo le patch che migliorano le performance

Nel caso di Monster Hunter Wilds, per la prima volta dal lancio, le recensioni recenti sono "Perlopiù positive" con il 71% di valutazioni favorevoli su oltre 2.500 totali, con il trend che ha iniziato a invertirsi proprio grazie alle ultime due patch che hanno migliorato le prestazioni, la seconda disponibile da oggi assieme a nuovi contenuti, tra cui l'Arkveld Arci-temprato .

Come probabilmente saprete, Steam mette in evidenza sia la media complessiva delle recensioni sia quella degli ultimi 30 giorni: una metrica particolarmente utile per capire l'impatto degli aggiornamenti più recenti, soprattutto nei giochi live service o comunque supportati a lungo dopo l'uscita.

Ci è voluto quasi un anno dalla pubblicazione del gioco, ma pare che Monster Hunter Wilds abbia risolto i problemi più gravi relativi all'ottimizzazione su PC, come sembrano confermare le recensioni recenti degli utenti, per la prima volta positive sin dalla pubblicazione del gioco.

La percentuale di recensioni positive aumenta, ma il giudizio generale è ancora negativo

Osservando il grafico delle recensioni su Steam, il trend positivo inizia proprio il 28 gennaio, giorno dell'update 1.040.03.00 dedicato a una serie di ottimizzazioni specifiche per PC, e prosegue fino all'aggiornamento di febbraio, che porta ulteriori miglioramenti prestazionali (anche su PS5 e Xbox), oltre a nuovi eventi e varie correzioni.

Nonostante ciò, siamo ancora lontani dal ribaltare il giudizio complessivo: le recensioni totali restano negative al 50% su quasi 190.000 valutazioni. Invertire definitivamente la tendenza sarà difficile e, anzi, questo andamento suggerisce che gli aggiornamenti correttivi tanto richiesti dalla community potrebbero essere arrivati fuori tempo massimo. Inoltre, il gioco sembra non aver convinto una parte dell'utenza anche sotto altri aspetti, non solo quelli legati a grafica e prestazioni.