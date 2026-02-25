Monster Hunter Wilds svela la data delle missioni 10 stelle con Zoh Shia e Gogmazios potenziati

Sono infatti in arrivo due missioni evento permanenti da 10 stelle , dedicate a versioni potenziate di Zoh Shia e Gogmazios .

Se pensavate che l'aggiornamento di febbraio di Monster Hunter Wilds avesse già introdotto la sfida definitiva con l'Arkveld arci‑temprato, vi sbagliavate: Capcom ha annunciato almeno altre due cacce di livello altrettanto - se non più - impegnativo.

In arrivo anche il set Epoca Celeste della collaborazione con Universal Studios Japan

La prima missione a debuttare sarà quella dedicata allo Zoh Shia 10 stelle, disponibile dal 4 marzo con il nome "Speranze degli Antichi". Completandola si otterranno emblemi temprati e un amuleto consunto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nello stesso giorno arriverà anche la missione "Un Lampo di Genio", parte della collaborazione con Universal Studios Japan. Portandola a termine sarà possibile forgiare il set Epoca Celeste per cacciatori e compagni Felyne.

Il 12 marzo sarà invece il turno della missione 10 stelle "Incarico speciale: abbatti il Gogmazios". Capcom non ha condiviso molti dettagli, ma ha confermato che questa versione del mostro sarà più potente e che non compariranno i cacciatori di supporto, rendendo fondamentale affrontarlo con un gruppo ben coordinato.

Per ulteriori informazioni sulle missioni evento, è possibile consultare il calendario ufficiale sul sito di Monster Hunter Wilds.