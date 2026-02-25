0

Monster Hunter Wilds svela la data delle missioni 10 stelle con Zoh Shia e Gogmazios potenziati

Monster Hunter Wilds introduce due missioni permanenti da 10 stelle con versioni potenziate di Zoh Shia e Gogmazios. Arriva anche la collaborazione con Universal Studios Japan e il set Epoca Celeste.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/02/2026
Il Gogmazios in Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Se pensavate che l'aggiornamento di febbraio di Monster Hunter Wilds avesse già introdotto la sfida definitiva con l'Arkveld arci‑temprato, vi sbagliavate: Capcom ha annunciato almeno altre due cacce di livello altrettanto - se non più - impegnativo.

Sono infatti in arrivo due missioni evento permanenti da 10 stelle, dedicate a versioni potenziate di Zoh Shia e Gogmazios.

In arrivo anche il set Epoca Celeste della collaborazione con Universal Studios Japan

La prima missione a debuttare sarà quella dedicata allo Zoh Shia 10 stelle, disponibile dal 4 marzo con il nome "Speranze degli Antichi". Completandola si otterranno emblemi temprati e un amuleto consunto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Nello stesso giorno arriverà anche la missione "Un Lampo di Genio", parte della collaborazione con Universal Studios Japan. Portandola a termine sarà possibile forgiare il set Epoca Celeste per cacciatori e compagni Felyne.

Il 12 marzo sarà invece il turno della missione 10 stelle "Incarico speciale: abbatti il Gogmazios". Capcom non ha condiviso molti dettagli, ma ha confermato che questa versione del mostro sarà più potente e che non compariranno i cacciatori di supporto, rendendo fondamentale affrontarlo con un gruppo ben coordinato.

Per ulteriori informazioni sulle missioni evento, è possibile consultare il calendario ufficiale sul sito di Monster Hunter Wilds.

